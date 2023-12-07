Haber Tarihi: 07 Aralık 2023 09:48 - Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023 09:48

Mazota indirim var mı? 7 Aralık benzin, mazot, motorine indirim gelecek mi?

7 Aralık (bugün) benzin, mazot, motorine indirim var mı, gelecek mi sorusu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Uzun süredir sessizliğini koruyan benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip edilirken son dakika gelişmesi yaşandı. Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatının 4 gündür geri çekilmesi ile bu gece yarısı değişecek. Peki 7 Aralık 2023 güncel benzin-mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, İzmir, Ankara akaryakıt fiyatları…

Mazota indirim var mı? 7 Aralık benzin, mazot, motorine indirim gelecek mi?
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7 Aralık benzin, motorin fiyatları güncellendi. Motorin (mazot) ve benzin başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrol fiyatları, ABD ihracatının arz fazlası endişelerini arttırmasıyla dört gündür düşüşünü sürdürüyor. Dolar/TL kuru yüksel kalsa da petroldeki düşüş akaryakıt fiyatları için indirimi beraberinde getirmeyi başardı. Peki, benzin, mazot, motorine indirim var mı, gelecek mi?

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?
 Brent petrolün varil fiyatının 80 doların altına gerilemesinin ardından motorin fiyatlarına yapılan ilk indirim haberine göre, motorin kullanıcılarını sevindirecek bir gelişme yaşandı.
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 34 kuruşluk bir indirim uygulanacak. Ancak benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Yeni motorin fiyatları, bu geceki indirimle birlikte İstanbul'da yaklaşık olarak 36,30 TL'ye, Ankara'da 36,92 TL'ye, İzmir'de ise 37,13 TL'ye gerileyecek.

Benzin fiyatları ise şu şekilde seyrediyor:

İstanbul'da litre başına 34,58 TL, Ankara'da 35,26 TL ve İzmir'de 35,40 TL.

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 34.53 TL

Motorin: 37.64 TL

LPG: 18.63 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 34.48 TL

Motorin: 37.58 TL

LPG: 18.16 TL

Ankara:

Benzin: 35.21 TL

Motorin: 38.25 TL

LPG: 18.50 TL

İzmir:

Benzin: 35.35 TL

Motorin: 38.46 TL

LPG: 18.27 TL

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