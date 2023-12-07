Mazota indirim var mı? 7 Aralık benzin, mazot, motorine indirim gelecek mi?

Benzin: 34.53 TL

Motorin: 37.64 TL

LPG: 18.63 TL

Benzin: 34.48 TL

Motorin: 37.58 TL

LPG: 18.16 TL

Ankara:

Benzin: 35.21 TL

Motorin: 38.25 TL

LPG: 18.50 TL

İzmir:

Benzin: 35.35 TL

Motorin: 38.46 TL

LPG: 18.27 TL

7 Aralık benzin, motorin fiyatları güncellendi. Motorin (mazot) ve benzin başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrol fiyatları, ABD ihracatının arz fazlası endişelerini arttırmasıyla dört gündür düşüşünü sürdürüyor. Dolar/TL kuru yüksel kalsa da petroldeki düşüş akaryakıt fiyatları için indirimi beraberinde getirmeyi başardı. Peki, benzin, mazot, motorine indirim var mı, gelecek mi?Brent petrolün varil fiyatının 80 doların altına gerilemesinin ardından motorin fiyatlarına yapılan ilk indirim haberine göre, motorin kullanıcılarını sevindirecek bir gelişme yaşandı.Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 34 kuruşluk bir indirim uygulanacak. Ancak benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.Yeni motorin fiyatları, bu geceki indirimle birlikte İstanbul'da yaklaşık olarak 36,30 TL'ye, Ankara'da 36,92 TL'ye, İzmir'de ise 37,13 TL'ye gerileyecek.İstanbul'da litre başına 34,58 TL, Ankara'da 35,26 TL ve İzmir'de 35,40 TL.