Maxi Gomez, Fenerbahçe'yi bekliyor!

Fenerbahçe 'nin şu anda bir numaralı forvet hedefi olan Maxi Gomez konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.Sarı-lacivertliler, Uruguaylı golcünün sağlık durumuyla ilgili araştırma yaparken, Club Brugge transfer için devreye girdi. Belçika ve İspanya basınında yer alan haberlere göre lacivert-Siyahlılar, Gomez için Valencia'nın istediği 12 milyon Euro'yu teklif etti.İspanyol ekibi 'evet' demesine rağmen 25 yaşındaki golcünün Club Brugge'le anlaşma sağlamadığı ve 'hayır' yanıtı verdiği belirtildi. Fenerbahçe ile senelik 2.5 milyon Euro maaş ve bonuslar üzerinden el sıkışan Maxi Gomez'in kulağı, Sarı-lacivertliler ile Valencia arasında devam eden pazarlıklarda.Yıldız futbolcu, iki kulübün anlaşmasını sabırsızlıkla bekliyor. Fenerbahçe, yarasalar'a en son 8.5 milyon Euro ve bonus teklif etmiş ancak taraflar orta yolu bulamamıştı. İspanyol basınına göre, son görüşmede anlaşma sağlanamamasına rağmen iki kulüp arasındaki pazarlıklar olumlu ilerliyor.