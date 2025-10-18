Haber Tarihi: 18 Ekim 2025 17:30 - Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2025 17:30

Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta? | Manchester City - Everton maçı canlı izle şifresiz

Manchester City - Everton maçını ücretsiz S Sport Plus izle | Manchester City - Everton maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. S Sport Plus'tan canlı izlenebilecek olan Manchester City - Everton maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Manchester City - Everton maçı canlı yayın izleme detayları

Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta? | Manchester City - Everton maçı canlı izle şifresiz
Abone Ol
İngiltere Premier Lig'de bu hafta Manchester City ve Everton karşı karşıya gelecek. Mücadele S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "S Sport Plus canlı izle, S Sport Plus şifresiz" araması yapıyor. Manchester City - Everton maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
MANCHESTER CITY - EVERTON MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Manchester City - Everton maçını şifresiz ve canlı izlemek için S Sport Plus'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, S Sport Plus'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

MANCHESTER CITY - EVERTON MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MANCHESTER CITY - EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

İngiltere Premier Lig'de bu Manchester City, Everton ile karşı karşıya gelecek. Manchester City - Everton maçı S Sport Plus üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.

MANCHESTER CITY - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City - Everton maçı 18 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'da oynanacak mücadele, S Sport Plus kanalından canlı olarak izlenebilecek.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Franco Tongya: 'Beşiktaş'a karşı vazgeçmedik' Gençlerbirliği Franco Tongya: "Beşiktaş'a karşı vazgeçmedik"
Okan Buruk: 'Birçok oyuncuyu dinlendirdik' Galatasaray Okan Buruk: "Birçok oyuncuyu dinlendirdik"
Sergen Yalçın: 'Kabul edilebilir bir durum değil' Beşiktaş Sergen Yalçın: "Kabul edilebilir bir durum değil"
Rıdvan Yılmaz: 'Konuşmayacağım' Beşiktaş Rıdvan Yılmaz: "Konuşmayacağım"
Barcelona, El Clasico öncesi moral buldu La Liga Barcelona, El Clasico öncesi moral buldu
Sunderland, Vitor Pereira'nın galibiyet hasretini sürdürdü! Wolverhampton Sunderland, Vitor Pereira'nın galibiyet hasretini sürdürdü!
Erling Haaland futbolu kırdı! Manchester City Erling Haaland futbolu kırdı!
Trabzonspor'dan ligde seri! Trabzonspor Trabzonspor'dan ligde seri!
Hull City giderek toparlıyor Dünya Futbolu Hull City giderek toparlıyor
Daha fazla göster
 Reklam 
1
RAMS Başakşehir - Galatasaray: 11'ler
2
Fenerbahçe'de tarihi Yüksek Divan Kurulu'nda yaşananlar!
3
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında ilginç diyalog
4
Aziz Yıldırım'dan Hamdi Akın'ın sözlerine sert tepki: Ortalık karıştı!
5
Galatasaray'da ibra kararı!
6
Genesio'dan Berke Özer için açıklama: "Berke ile konuştum..."
7
Hakan Bilal Kutlualp: "Bunları açıklayın!"

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.