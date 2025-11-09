Mallorca - Getafe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Mallorca - Getafe maçı canlı izle şifresiz

İspanya La Liga'de bu hafta Mallorca ve Getafe karşı karşıya gelecek. Mücadele S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "S Sport Plus canlı izle, S Sport Plus şifresiz" araması yapıyor. Mallorca - Getafe maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.Mallorca - Getafe maçını şifresiz ve canlı izlemek için S Sport Plus'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, S Sport Plus'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.MALLORCA - GETAFE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZİspanya La Liga'de bu Mallorca, Getafe ile karşı karşıya gelecek. Mallorca - Getafe maçı S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.Mallorca - Getafe maçı 9 Ekim Perşembe günü saat 20:30'da oynanacak mücadele, S Sport Plus kanalından canlı olarak izlenebilecek.