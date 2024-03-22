MAÇ ÖZETİ: Partizan 76-88 Real Madrid

THY EuroLeague 31. hafta maçında Partizan ile Real Madrid karşı karşıya geldi.
Belgrad'da oynanan maçı Real Madrid, 88-76 kazandı.
Real Madrid'de Mario Hezonja, attığı 25 sayıyla yıldızlaştı.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid, 25. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Partizan ise 14 galibiyette kaldı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Belgrad'da oynanan maçı Real Madrid, 88-76 kazandı.
Real Madrid'de Mario Hezonja, attığı 25 sayıyla yıldızlaştı.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid, 25. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Partizan ise 14 galibiyette kaldı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ