MAÇ ÖZETİ: Partizan 76-88 Real Madrid

THY EuroLeague 31. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Partizan'ı 88-76 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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MAÇ ÖZETİ: Partizan 76-88 Real Madrid
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22 Mart 2024 01:28
THY EuroLeague 31. hafta maçında Partizan ile Real Madrid karşı karşıya geldi. 

Belgrad'da oynanan maçı Real Madrid, 88-76 kazandı.

Real Madrid'de Mario Hezonja, attığı 25 sayıyla yıldızlaştı. 

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, 25. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Partizan ise 14 galibiyette kaldı. 

İŞTE MAÇIN ÖZETİ 

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