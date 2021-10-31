Luyindama: 'Kendimi geride hissetmiyorum'

Galatasaray'ın defans oyuncularından Christian Luyindama açıklamalarda bulundu.



Şampiyonluğa odaklandıklarını söyleyen Kongolu oyuncu, "Bizim için her maç çok önemli. Beşiktaş'a karşı bir mağlubiyet aldık ama bizim için önemli olan şampiyonluk. Bütün konsantrasyonumuzu ve motivasyonumuzu buraya yönlendiriyoruz." dedi.



İyi durumda olduğunu belirten Luyindama, "Performans çok önemli. Kendimi performans olarak geride hissetmiyorum, fiziksel olarak iyi durumdayım. Önümüzdeki haftalarda göreceğiz." ifadelerini kullandı.





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