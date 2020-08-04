Luigi Datome: "Fenerbahçe'ye teşekkürler"

Olimpia Milano ile sözleşme imzalayan Luigi Datome, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
Luigi Datome: 'Fenerbahçe'ye teşekkürler'
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04 Ağustos 2020 00:24
Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Luigi Datome, Olimpia Milano ile resmi sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde soruları yanıtlayan yıldız oyuncu, "Ettoro Messina tercihimde önemli rol oynadı. Onunla çalışmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

"Fenerbahçe gibi bana çok şey kazandıran ve çok sevdiğim bir kulüpten doğru zamanı bekledim" diyen Datome, sözleşmesini feshetme şansı verdiği için Sarı Lacivertli kulübe teşekkür etti...

Pandemi sürecini çalışarak değerlendirdiğini belirten İtalyan yıldız, "Takımla çalışmalara başladığım için mutluyum" dedi.

"İtalya Ligi'nde kolay maç olacağını sanmıyorum. Tüm takımlar bize karşı elinden geleni yapacak" ifadelerini kullanan Luigi Datome, bu duruma Fenerbahçe'den dolayı alışık olduğunu kaydetti.



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