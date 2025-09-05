05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
21:45
05 Eylül
Slovenya-İsveç
21:45
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
21:45
05 Eylül
İtalya-Estonya
21:45
05 Eylül
Moldova-İsrail
21:45
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
21:45
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
21:45
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
21:45
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
21:45
05 Eylül
İsviçre-Kosova
21:45

Luciano Spalletti'den Fenerbahçe'ye ret!

Luciano Spalletti, ailesiyle vakit geçirmek istediğini ve takım çalıştırmak istemediğini Fenerbahçe'ye iletti. Konunun yalnızca Fenerbahçe ile ilgili olmadığını, dinlenmeye ihtiyacı olduğunu da ekledi.

calendar 05 Eylül 2025 13:41 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2025 13:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Luciano Spalletti'den Fenerbahçe'ye ret!
Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için gündeme gelen isimlerden biri Luciano Spalletti olmuştu.

İtalyan teknik adamın Fenerbahçe'ye cevabı ortaya çıktı.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Luciano Spalletti, ailesiyle vakit geçirmek istediğini ve takım çalıştırmak istemediğini Fenerbahçe'ye iletti. 66 yaşındaki teknik adam, konunun yalnızca Fenerbahçe ile ilgili olmadığını, dinlenmeye ihtiyacı olduğunu da ekledi.


Son olarak İtalya Milli Takımı'nda görev yapan Spalletti, haziran ayında görevinden ayrılmasından bu yana takım çalıştırmıyor.

FENERBAHÇE DİĞER ADAYLARA YÖNELECEK

Fenerbahçe, Spalletti'den gelen bu cevabın ardından listedeki diğer teknik adamlarla görüşmelere hız verecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
