LeBron, 30k-10k-9k yapan tek oyuncu oldu!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, NBA tarihinde 30 bin sayı, 10 bin ribaund ve 9 bin asist barajını geçen ilk oyuncu oldu.



Lakers son beş maçından dördünü kaybetmiş olmasına rağmen, James sürekli olarak üst düzeyde oynayan ve takımının maç kazanmasını sağlamak için elinden gelen her şeyi yapan tek oyuncu konumunda.



Indiana Pacers'a karşı alınan son mağlubiyette gösterdiği 30 sayı ve 12 ribaundlık performans ile LeBron, NBA kariyerinde 10.000 ribaund barajını geçmeyi başardı. Bu sayede James, NBA tarihinde kariyeri boyunca 30.000 sayı, 10.000 ribaund ve 9.000 asist barajına ulaşan ilk ve tek oyuncu oldu.



James, bu sezon boyunca birçok bireysel rekoru kırmayı başarmıştı. Bu sezon içinde James, 36.000 kariyer sayısına ulaşan en genç oyuncu olmuş, bunun da ötesinde, NBA tarihinde sayı, asist ve top çalma istatistiklerinde ilk 10'a giren tek isim olmuştu.



