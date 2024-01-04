Kylian Mbappe: 'Messi'yi çok özledim'

Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, eski takım arkadaşı Lionel Messi hakkında konuştu.



"MESSI'Yİ ÇOK ÖZLEDİM"



Messi ile oynamayı çok özlediğini söyleyen Mbappe, "Lionel Messi ile beraber oynamayı çok özledim. O çok özel bir oyuncuydu ve onunla aynı takımı paylaşmak da çok özeldi." dedi.



"BURADA SAYGI GÖRMEDİ"



Messi'nin saygıyı hak ettiğini söyleyen Mbappe, "Leo, saygıyı sonuna kadar hak eden bir futbolcu. Ancak maalesef Fransa'da hak ettiği saygıyı yeterince görmedi. O takımdaysa top sizin ayağınıza kalacak demektir. Bu sadece Messi'nin sağlayabileceği bir lüks." ifadelerini kullandı.



25 yaşındaki Kylian Mbappe, bu sezon PSG formasıyla çıktığı 23 resmi maçta 22 gol 2 asistlik katkı sağladı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU