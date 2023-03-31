KYK YURTLARI AÇILACAK MI? Son dakika KYK yurtları ne zaman açılacak 2023?

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KYK yurtları açılacak mı sorusu, üniversitelerin açılış tarihinin duyurulmasının akabinde gündeme geldi. YÖK üniversiteler 2023 bahar dönem için bir takım karar aldı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Özvar açıklamasında 3 Nisan 2023 tarihi itibarıyla bahar döneminde uzaktan ve yüz yüze eğitimin bir arada verileceğini açıkladı. Hibrit eğitim modeline geçilme kararının ardından gözler KYK yurtlarına çevrildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yurtla, depremzedelerin konaklaması için açılmıştı. Peki 2023 KYK yurtları açılacak mı, ne zaman açılacak? İşte, YÖK Başkanı Erol Özvar'ın son dakika yaptığı açıklamanın detayları…YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar yaptığı açıklamada " 3 Nisan 2023 tarihi itibarıyla 2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere hali hazırdan uzaktan eğitimle birlikte devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilmesine," karar verildiğini açıkladı.Henüz KYK yurtlarının açık olup olmayacağına ilişkin yeni bir açıklama bulunmuyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan yurtlarla ilgili olarak " KYK yurtlarımız çok işimizi görüyor. Çünkü yurtlarda bir güven var. Yemek her şey orada çıkıyor." ifadelerini kullandı.Özvar, "Deprem bölgesinde bulunan üniversitelerimizde bulunan idari personel sayımız 30 bin civarındadır. Depremde 1589 öğrenciyi kaybettik. Yükseköğretim kurulu olarak depremin etkilerini azaltmak için bir takım tedbirler aldık." dedi.Alınan kararları paylaşan Özvar, "17 Şubat 2023 tarihinde deprem nedeniyle 2022-2023 akademik yılında uzaktan öğretim olarak karar vermiştik. 3 Nisan 2023 tarihi itibarıyla 2022-23 eğitim öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere, uzak öğretim ile isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilebilmesine karar verildi. Bahar dönemindeki ara sınavların şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alın