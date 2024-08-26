Kuşadası Milli Parkı açık mı? 2024 açılış saatleri

Kuşadası İlçe İdare Kurulu, yangınla mücadele toplantısında bir araya geldi. Bu toplantının ana gündem maddesi, Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın olası orman yangınlarından korunması ve çıkması muhtemel yangınlarda Milli Park içerisindeki vatandaşların kolayca tahliye edilmesiydi. Alınan kararlar, milli parkın güvenliği ve halkın korunmasını amaçlıyor.



Kuşadası Milli Parkı açık mı?



Kuşadası Milli Parkı, bazı koruma çalışmaları ve düzenlemeler nedeniyle geçici olarak kapatılmıştır. Bu durum, parkın ekosistemini korumak ve ziyaretçilerin daha güvenli bir deneyim yaşamalarını sağlamak amacıyla alınan bir tedbirdir. Kuşadası Milli Parkı 26 Ağustos 2024 tarihinden sonra tekrar ziyarete açılacak.

Toplantıda, yangınların önlenmesi için bir dizi önemli karar alındı:

1. Araç kapasitesi dışında içeriye hiçbir şekilde araç alınmaması.

2. Milli Park içinde yer alan yerli ve yabancı turizme açık günübirlik kullanım alanı olarak belirlenen dört koy (İçmeler Koyu, Aydınlık Koyu, Kavaklıburun Koyu, Karasu Koyu) dışında hiçbir yerde araç parkına izin verilmemesi.

3. Günübirlik kullanım alanı olarak belirlenen bu dört koy dışında hiçbir yerde piknik yapılmasına izin verilmemesi.

4. Yukarıda belirtilen önlemlere aykırı davranan veya mukavemet gösterenler hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre gerekli işlemlerin yapılmasına ve araçların çekici marifetiyle çektirilmesi yönünde karar alınması.

Yangın riski yüksek yaz aylarında, milli park gibi doğal alanların korunması büyük önem taşıyor. Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, bu kararların yangınların önlenmesi ve olası bir yangın durumunda can ve mal kaybının minimuma indirilmesi için alındığını belirtti.

Kuşadası İlçe İdare Kurulu, vatandaşların alınan kararlara uymaları gerektiğini vurguladı. Özellikle araç parkı ve piknik alanları konusunda getirilen sınırlamalara dikkat edilmesi, milli parkın korunması açısından hayati önem taşıyor.