Kurumlar Vergisi Uzatıldı mı, Uzayacak mı? 2025

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan son açıklamaya göre, 2024 yılı hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresinde şu ana kadar herhangi bir uzatma yapılmamıştır. GİB, kurumlar vergisi mükelleflerinin beyannamelerini zamanında vermeleri ve ödemelerini gerçekleştirmeleri gerektiğini hatırlatmıştır. Dolayısıyla, mevcut durumda "kurumlar vergisi uzatıldı mı 2025" sorusunun cevabı hayırdır.

GİB'in belirlediği takvime göre, 2024 yılı hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannameleri 1 Nisan 2025 ile 30 Nisan 2025 tarihleri arasında verilecektir. Aynı döneme ait kurumlar vergisi ödemelerinin son günü ise 30 Nisan 2025'tir. Kurumlar vergisi mükelleflerinin bu tarihlere dikkat ederek beyannamelerini vermeleri ve vergilerini ödemeleri önem arz etmektedir. Herhangi bir gecikme durumunda vergi cezaları ve gecikme faizleri uygulanabileceği unutulmamalıdır.

Mevcut durumda kurumlar vergisi uzatma yönünde resmi bir karar olmasa da, geçmiş yıllarda bazı özel durumlarda (örneğin, mücbir sebepler, teknik aksaklıklar vb.) beyanname verme ve ödeme sürelerinde uzatma yapıldığı görülmüştür. Ancak, 2025 kurumlar vergisi dönemi için şu an böyle bir durum söz konusu değildir. Kurumlar vergisi mükellefleri, beyannamelerini zamanında hazırlayıp sunmak ve ödemelerini gerçekleştirmek için gerekli önlemleri almalıdır. GİB'in ilerleyen günlerde bir kurumlar vergisi uzatma kararı alıp almayacağı ise yakından takip edilmektedir.

Kurumlar vergisi beyannameleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda verilmektedir. Mükelleflerin veya yetkili serbest muhasebeci mali müşavirlerinin e-beyanname sistemini kullanarak beyannamelerini göndermeleri gerekmektedir. Kurumlar vergisi beyannamesinin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması, vergi süreçlerinin sorunsuz ilerlemesi açısından kritik öneme sahiptir.

Kurumlar vergisi ödemeleri de çeşitli kanallar aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Mükellefler, vergi dairelerine doğrudan ödeme yapabilecekleri gibi, bankaların internet bankacılığı veya mobil uygulamaları üzerinden, anlaşmalı banka şubelerinden veya PTT şubelerinden de ödemelerini gerçekleştirebilirler. Ödemelerin son gün olan 30 Nisan 2025 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.