Kripto Paralar ve Altcoinler Neden Düşüyor, Düştü? 2024

Kripto para piyasası son haftalarda düşüş trendinde. Bitcoin ve altcoinlerin fiyatları önemli ölçüde düştü. Bu düşüş, yatırımcılar arasında endişe yaratıyor. Peki, kripto paralar ve altcoinler neden düşüyor?





ABD'de bugün Bitcoin ve kripto para piyasası için de yüksek öneme sahip olan enflasyon verileri yayınlandı.

ABD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aylık (Beklenti: %0.3, Gerçekeşen: %0.4)

ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aylık (Beklenti: %0.3, Gerçekleşen: %0.4)

ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Yıllık (Beklenti: %3.4, Gerçekleşen: %3.5)

Bu akşam Türkiye saati ile 21:00'de (UTC+3) FED tutanakları yayınlanacak ve bu önemli veriyi de son dakika gelişmesi olarak Bitcoinsistemi.com haber portalımızda anında takip edebilirsiniz.

Veriler öncesinde, FxPro Kıdemli Piyasa analisti Alex Kuptsikevich bir mesajında, Asya seansında Bitcoin ve önde gelen altcoinlere yönelik talebin ticari iyimserliği temsil ettiğini söyledi ve Çarşamba günü ABD tüketici fiyat endeksinin açıklanmasının ardından potansiyel volatilite patlaması konusunda uyarıda bulundu.

Kuptsikevich, "Son yıllarda NFP [tarım dışı istihdam raporu] ile benzer bir volatilite artışına neden olan ABD TÜFE raporu, Çarşamba günü piyasayı etkileme konusunda etkileyici bir potansiyele sahip" dedi.

Düşüşün arkasında bir dizi faktör var. En önemli faktörlerden biri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına başlayacağı endişesidir. Fed, enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını yükseltmeyi planlıyor. Bu durum, riskli varlıklara olan yatırımı azaltabilir ve kripto para piyasasını olumsuz etkileyebilir.

Ukrayna'daki savaş



Küresel ekonomik belirsizlikler



Kripto para piyasasındaki düzenlemelerin artması



Bitcoin fiyatı son haftalarda yaklaşık %5 düştü. Ethereum fiyatı ise yaklaşık %9 düştü. Diğer altcoinlerin fiyatları da önemli ölçüde düştü.

Uzmanlar, kripto para piyasasının önümüzdeki aylarda dalgalı bir şekilde hareket etmesini bekliyor. Bazı uzmanlar, piyasanın yakın zamanda toparlanacağını savunurken, diğer uzmanlar düşüşün devam edebileceğini düşünüyor.

Yatırımcılar, kripto para piyasasına yatırım yapmadan önce riskleri dikkatlice değerlendirmelidir. Piyasanın dalgalı olabileceğini ve fiyatların önemli ölçüde düşebileceğini unutmamak önemlidir.