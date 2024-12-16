Kredi kartı limitleri düşürülecek mi? 2024-2025

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) uyguladığı parasal sıkılaşma adımlarına rağmen 2024 yılı enflasyonu yüzde 45 seviyelerinde gerçekleşmekte.

Ekonomi yönetimi, bir buçuk yıla yakın süredir uygulanan programda enflasyon düşüş hızında beklediği başarıyı yakalayamazken, bu duruma neden olan sebepler için alternatif çözüm arayışlarına girdi. Bu doğrultuda talep enflasyonunu baskılamak amacıyla kredi kartı sahiplerine yönelik getirilecek yeni kısıtlamalardan biri de kapsamlı bir limit düzenlemesi olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz aylarda yaptığı konuşmada, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında yeni bir ekip oluşturulacağını duyurmuştu.

Oluşturulacak ekip için ön çalışmalarda son aşamaya gelinirken, bu uygulama ile birlikte bankalar, anlık olarak müşterilerinin güncel gelir bilgilerini SGK veri tabanından görüntüleyebilecek.

Düzenleme ile kredi kartı limitlerinin, aylık gelir ile orantılı hale getirilmesi planlanırken, bankaların geçmişe dönük limit düzenlemesine gidebileceği belirtiliyor. Yeni dönemde uygulanacak mevzuata göre BDDK, bankalara gönderdiği talimatta, müşterilerin kredi kartı limitinin aylık gelirlerinin 2 ila 4 katı arasında olması gerektiğini belirtti.

Mevcut uygulamada birçok banka, müşterilerine aylık kazançlarının 15 ila 20 katına kadar limit imkanı sunarken, bu durum Türkiye'yi kredi kartı limiti ve aylık gelir miktarı bakımından dünyanın en sağlıksız ülkelerinden biri haline getirmekte. Enflasyon ortamında milyonlarca vatandaşın hızla borç batağına girebilmesine neden olan bu durum, son yıllarda tarihi seviyelere yükseldi.

BDDK'nın son raporuna göre Türkiye'de her iki kredi kartı kullanıcısından birinin 100 bin liranın üzerinde kart limitine sahip olduğu ortaya çıktı.