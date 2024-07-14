KPSS sınav yorumları 2024: KPSS zor muydu, kolay mıydı, nasıldı?

ÖSYM tarafından geniş kapsamla düzenlenen sınavların başında gelen Kamu personeli seçme sınavı lisans düzeyinde bugün gerçekleştiriliyor. Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları 14 Temmuz'da tamamlanacak. Adaylara ilk oturumda 130 dakika süre verilirken öğleden sonra başlayacak sınavlar 100 dakika sürecek. KPSS sınav yorumları ise sınav heyecanıyla birlikte sınavın nasıl geçtiğini anlamayan adaylar için dikkatle inceleniyor. KPSS lisans sınavına 1 milyon 400 binden fazla aday başvuru yaparken sonuçlar 23 Ağustos'ta ilan edilecek. KPSS sınav yorumları ise Twitter (X) ve diğer platformlardan değerlendirilecek. Peki KPSS lisans sınavı zor muydu, kolay mıydı? İşte, KPSS sınav yorumları…

KPSS lisans sınavından çıkan adaylardan ilk yorumlar gelmeye başladı. Sosyal medyada sınavla ilgili yapılan yorumlar şu şekilde;

" Genel Kültür - Genel Yetenek Tarih kısmında baya zorlandım"

"Sınav soruları bana kolay geldi, Türkçe sorularında paragraf uzunluğu beni zorladı"

"Sınava çalışmayınca nasıl basit geliyor sorular"

"Tarih soruları çok zor geldi, ilk defa bu kadar zorlandığımı hatırlıyorum"

"Kantin sorusundan sınava odaklanmakta zorlandım"

" Niye bu kadar kolaydı sorular? Ben çalışmadığım ve tekrarlarımı yapmadığım için çok da parlak geçmedi ama yapamama rağmen sorular çok basitti."

" Çalışanlar için baya rahat bir sınav olacak bence. Çoğu hocanın üzerinde durduğu konulardan çıktı neredeyse."

" Türkçe gayet kolaydı bence, Tarih için ezber ilerlemişler yorum sorusu yoktu, Coğrafya bende hep gidik olmuştur zaten yorumsuz o yüzden, Mantık kısmında bir soru hatalıydı (Berna), İnci küpeli kızı görünce bi sevinç geldi "

Lisans düzeyinde 14 Temmuz'da düzenlenen sınavlarda adayların sınavlarının geçerli sayılması için uyması gereken sınav kuralları mevcuttur.

Sınava atandığı salonda girmeyen, sınav süresi başlamadan sınav giriş belgesini teslim etmeyen, kopya çeken veya çekilmesine yardımcı olan, cevaplarını sınav süresi içerisinde vermeyen, sınav sonunda soru kitapçığını teslim etmeyen ve sınav kurallarına uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacak.

KPSS Eğitim Bilimleri oturumu tamamlandıktan sonra ÖSYM tarafından bugün düzenlenen oturumlara ilişkin cevap anahtarını yayınlayacak.

Adaylar KPSS soruları ve cevap anahtarını osym.gov.tr adresinden sorgulayabilecek. Sınavın cevap anahtarının en geç saat 18.00'a kadar erişime açılması bekleniyor.

KPSS sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarih belli oldu. Lisans düzeyinde yapılacak KPSS Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, DHBT, ÖABT sınav sonuçları 23 Ağustos cuma günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanma saatine ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı. KPSS sınav sonuçları ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayısı ve toplam puanları yer alacak.