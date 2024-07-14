KPSS lisans soruları ve cevap anahtarı 2024-ÖSYM | KPSS soru ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Genel Yetenek - Genel Kültür cevapları sorgula

KPSS'de ilk oturum tamamlandı.Kamu kurumlarında memur olmak isteyen binlerce dört yıllık lisans mezunu aday bugün gerçekleştirilecek KPSS oturumlarına katılıyor. Adaylar ilk olarak Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumlarına katılırken öğleden sonraki oturumlarda ise Eğitim Bilimleri sınavları organize ediliyor. KPSS lisans sınavlarında adaylara toplam 120 soru sorulurken 130 dakika sınav süresi verilecek. KPSS sınav sonuçları için ÖSYM takvimi duyurdu. Genel Kültür, Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT sınav sonuçları ise 23 Ağustos'ta duyurulacak. Adaylar ise KPSS soruları ve cevap anahtarıyla birlikte puan hesaplaması yapmaya çalışacak. KPSS soruları ve cevap anahtarı ekranında adaylar sınavda çıkan soruların doğru cevaplarını A,B,C,D ve E şıkkı şeklinde görüntüleyebilecek. KPSS sınavı değerlendirilirken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Peki 2024 KPSS lisans soru ve cevapları açıklandı mı? KPSS cevap anahtarı nasıl sorgulanır? İşte, KPSS soruları ve cevap anahtarı görüntüleme sayfası…

Lisans düzeyinde 81 ilde düzenlenen sınava 1 milyon 400 binden fazla başvuru geldi. ÖSYM tarafından organize edilecek KPSS lisans sınavları bugün saat 10.15'te başladı.

KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavları 2 saati 10 dakika sürdü. Adaylar sınavdan saat 12.25'te çıkış yapmaya başladı.Öğleden sonra düzenlenecek Eğitim Bilimleri Oturumu ise saat 14.45'te başlayacak ve 100 dakika sürecek.

Eğitim Bilimleri oturumunun 16.25'te sona erecek. Genellikle ÖSYM düzenlenen sınavların cevap anahtarını aynı gün erişime açıyor.

Eğitim Bilimleri sınavı tamamlandıktan sonra KPSS lisans soruları ve cevap anahtarının en geç saat 18.00'a kadar açıklanması bekleniyor.

KPSS sınavı soruları ve cevapları basılı veya mail yoluyla adaylara verilmeyecek. Adayların sınavda kullandıkları cevap kitapçıkları görevlilere teslim edilecek.

KPSS soruları ve cevapları ise osym.gov.tr adresinden erişime açılacak. Adaylar herhangi bir T.C. kimlik numarası ve şifre olmadan sorgulama yapabilecek.

KPSS cevap anahtarı ekranında Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri alanlarından adaylara yöneltilen soruların doğru cevapları yer alacak.

Adaylar PDF şeklinde yayınlanacak cevap anahtarında soruların A,B,C,D,E şıklı doğru yanıtlarına sayfanın en alt kısmından ulaşabilecek.

"KPSS soruları ve cevapları açıklandı" duyusu ÖSYM'nin resmi sosyal medya hesaplarından ve sitesinden yapılacak.

Hatırlatma: Aşağıdaki bağlantılar cevap anahtarları yayınlandıktan sonra aktif olacaktır.

Kamu personeli seçme sınavı veya diğer bir ifadeyle KPSS lisans oturumları Alan Bilgisi sınavlarıyla devam edecek. Alan Bilgisi sınavları 20-21 Temmuz'da uygulanacak.

KPSS ÖABT 4 Ağustos'ta, iki yıllık üniversite mezunlarının katılacağı ön lisans sınavları 1 Eylül'de ve lise mezunu adayların girebileceği KPSS ortaöğretim 15 Eylül tarihinde yapılacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde düzenlenecek.

KPSS Genel Kültür- Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri Alan Bilgisi, ÖABT, DHBT gibi lisans bazında düzenlenen sınav sonuçları 23 Ağustos cuma günü erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçları ekranında T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sonuc.osym.gov.tr adreisnden ulaşabilecek.

Sınav sonuçları ekranında adaylar katıldıkları oturumdan yaptıkları doğru-yanlış cevap sayısı ile beraber toplam puanlarını görüntüleyebilirler.

Üniversite mezunu adayların katılımıyla gerçekleştirilen KPSS lisans oturumlarında sınav sonuçları 1 yıl boyunca geçerli olacak.

Adaylar sınav sonuçları açıklanan tarihten itibaren 1 yıl boyunca kamu kurumlarında açılan kadrolara lisans puanlarıyla başvuru yapabilecek.

Ön lisans ve ortaöğretim ise 2 yılda bir düzenlendiğinden adaylar sınav puanlarıyla 2 yıl boyunca tercih yapabilirler.