Haber Tarihi: 23 Ağustos 2024 10:45 - Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2024 10:45

KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanır? 2024 KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak?

14 Temmuz'da yapılan Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ve 20-21 Temmuz'da yapılan KPSS lisans oturumlarının ardından sonuçlar açıklandı. Peki, KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanır? 2024 KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak?

KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanır? 2024 KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak?
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Kpss branş bazında sıralamalar genellikle sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından birkaç hafta içinde açıklanıyor. 2024 KPSS branş sıralamaları hakkında kesin tarihler ÖSYM tarafından belirlenir ve genellikle ÖSYM'nin resmi web sitesinde duyuruluyor. Peki, KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS branş bazında sıralamalar, merkezi yerleştirmelerden önce açıklanır. Eylül ayında branş bazında sıralamaların açıklanması bekleniyor.

KPSS LİSANS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

2024 KPSS sınavı sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak görüntülenebilecek.

2024 KPSS lisans sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sınav sonuçları erişime açıldı. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavı ve KPSS lisans oturumlarına katılan adaylar, sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyordu. KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar ÖSYM'nin sonuç sorgulama sayfasından KPSS lisans sonuçlarını öğrenebilecekler.



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