Haber Tarihi: 06 Temmuz 2024 11:31 - Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2024 11:31

KÖFN dağıldı mı?

KÖFN, 2022 yılında çıkardığı 'Bi' Tek Ben Anlarım' şarkısı ile hafızalara kazınmıştı. Grubun üyeleri Salman Tin ve Bilge Kağan Etil, sosyal medyada takipleşmeyi bıraktı. Bu hamle sonrası KÖFN'ün dağılacağı yönündeki söylentiler doğru çıktı.

KÖFN dağıldı mı?
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"Bi' Tek Ben Anlarım" şarkılarıyla müzik platformlarından milyonlarca dinlenmeye ulaşan KÖFN grubunun dağıldığı iddia edildi. Salman Tin ve Bilge Kağan Etil sosyal medyada birbirlerini takipten de çıktı.

İkilinin bu hamlesinin ardından grubun dağıldığı iddia edildi.

İkili, son dönemde Simge Sağın ile yaptıkları düet "Yakışıklı" ile gündeme gelmişti.

Salman Tin ve Bilge Kağan Etil tarafından 2018 yılında kurulan grup, En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı ve En İyi Şarkı ödüllerini kazanmıştı.
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