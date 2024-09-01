Kızılyıldız, Krunic'i istiyor!

Fenerbahçe forması giyen Rade Krunic için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.
Kızılyıldız, In-beom Hwang'ın Feyenoord'a transfer olması nedeniyle orta saha takviye yapmayı planlıyor. Sırbistan temsilcisindeki orta saha adaylarından biri de Fenerbahçe forması giyen Rade Krunic.
KIZILYILDIZ KİRALAMAK İSTİYOR
Mozzart Sport'a yer alan habere göre, Kızılyıldız'ın Krunic'i kiralamak istediği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Bosna Hersekli Rade Krunic'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Fenerbahçe, Krunic'i geçen sezonun devre arasında Milan'dan kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertli forma altında 22 maçta süre bulan Krunic, 1 asist yaptı.
"FİKİRLERİME UYMUYOR"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sofyan Amrabat transferi sonrası Alanyaspor maçının ardından, "Krunic ve Zajc benim fikirlerime uymadığı için orada eksiğimiz vardı. Şimdi oraya oyuncu alıyoruz. Amrabat için İsmail ya da Fred'in pozisyonu diyemeyiz, biz 3 orta saha oynuyoruz. İyi bir kadromuz olacak." diye konuşmuştu.
Kızılyıldız, In-beom Hwang'ın Feyenoord'a transfer olması nedeniyle orta saha takviye yapmayı planlıyor. Sırbistan temsilcisindeki orta saha adaylarından biri de Fenerbahçe forması giyen Rade Krunic.
KIZILYILDIZ KİRALAMAK İSTİYOR
Mozzart Sport'a yer alan habere göre, Kızılyıldız'ın Krunic'i kiralamak istediği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Bosna Hersekli Rade Krunic'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Fenerbahçe, Krunic'i geçen sezonun devre arasında Milan'dan kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertli forma altında 22 maçta süre bulan Krunic, 1 asist yaptı.
"FİKİRLERİME UYMUYOR"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sofyan Amrabat transferi sonrası Alanyaspor maçının ardından, "Krunic ve Zajc benim fikirlerime uymadığı için orada eksiğimiz vardı. Şimdi oraya oyuncu alıyoruz. Amrabat için İsmail ya da Fred'in pozisyonu diyemeyiz, biz 3 orta saha oynuyoruz. İyi bir kadromuz olacak." diye konuşmuştu.