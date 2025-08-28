28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Kerem Aktürkoğlu'ndan veda konuşması!

Benfica'ya attığı golle takımını Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan Kerem Aktürkoğlu, soyunma odasında yaptığı konuşmayla Fenerbahçe'ye transferi için veda sinyali verdi.

28 Ağustos 2025 13:54
Haber: Sporx.com dış haberler
Kerem Aktürkoğlu'ndan veda konuşması!
Benfica'nın Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasını sağlayan golü atan Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın ardından soyunma odasında yaptığı konuşmayla adeta veda sinyali verdi. 

SOYUNMA ODASINDA VEDA HAVASI

Müsabaka sonrası doping kontrolünden çıkan milli futbolcu, soyunma odasında takım arkadaşlarına teşekkür ederek, son aylarını birlikte geçirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aktürkoğlu, kısa süre içinde Fenerbahçe'ye transferinin olumlu sonuçlanacağına inandığını ifade etti.



GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLADI

Karşılaşmadan saatler önce Fenerbahçe, Benfica ile yeniden masaya oturdu ve resmi temaslarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi yerine Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olmalarına rağmen, Aktürkoğlu transferinde ısrarcı.

FENERBAHÇE'NİN ÖNCEKİ TEKLİFİ

Benfica, daha önce 25 milyon €'nun altında oyuncusunu bırakmayacağını açıklamıştı. Fenerbahçe ilk etapta bu rakama çıkmaya hazırdı, ancak daha sonra teklifini 18 milyon € seviyelerine indirdi.

Aktürkoğlu'nun Türkiye'ye dönüşünde, Benfica'daki kazancının neredeyse 4 katı maaş kazanacağı belirtiliyor. [Maisfutebol]



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
