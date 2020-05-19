Kafalar Karışık filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler

KAFALAR KARIŞIK NEREDE ÇEKİLDİ?

Metin Akpınar, Erkan Can ve Güven Kıraç gibi usta isimlerin yan rollerde oynadığı Kafalar Karışık filminin yönetmenlik koltuğunda Yücel Yolcu oturuyor. İşte Kafalar Karışık filmi ile alakalı bilinmesi gerekenler…Kafalar Karışık filmi çekimleri İstanbul, Antalya – Kaş, Muğla – Elmalı, Antalya – Korkuteli gibi yerlerde gerçekleştirilmiştir.Atakan'ın sevgilisi Buse ile mutlu bir birlikteliği vardır. Çift ilişkilerini evlilikle taçlandırmak ister. Zengin bir kadın olan Buse'nin dedesi ise bu evliliğe razı gelmez. Atakan ne yaparsın yapsın Buse'nin dedesini ikna edemez. Böyle olunca geriye tek çare Buse'nin yıllardır kayıp olan öz babasının bulmak kalır. Müstakbel kayınpederini bulmak için macera dolu bir yola koyulan Atakan'a bu serüvende yakın arkadaşları Fatih ve Bilal eşlik eder.Atakan Özyurt – AtakanFatih Yasin – FatihBilal Hanci – BilalMetin Akpinar – Ismet DedePerihan Savas – PerihanCihan Ünal – ÜnalGüven Kiraç – Mitçi ÜmitErkan Can – BurhanRuhi Sarı – Ferit