Kafalar Karışık filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler

Ünlü oyuncularla adından söz ettiren Kafalar Karışık filminin konusu merak ediliyor. Bu akşam televizyonda olacak Kafalar Karışık filminin konusu ve oyuncuları haberimizde…

19 Mayıs 2020 15:54
Kafalar Karışık filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler
Metin Akpınar, Erkan Can ve Güven Kıraç gibi usta isimlerin yan rollerde oynadığı Kafalar Karışık filminin yönetmenlik koltuğunda Yücel Yolcu oturuyor. İşte Kafalar Karışık filmi ile alakalı bilinmesi gerekenler…

KAFALAR KARIŞIK NEREDE ÇEKİLDİ?

Kafalar Karışık filmi çekimleri İstanbul, Antalya – Kaş, Muğla – Elmalı, Antalya – Korkuteli gibi yerlerde gerçekleştirilmiştir.

KAFALAR KARIŞIK KONUSU

Atakan'ın sevgilisi Buse ile mutlu bir birlikteliği vardır. Çift ilişkilerini evlilikle taçlandırmak ister. Zengin bir kadın olan Buse'nin dedesi ise bu evliliğe razı gelmez. Atakan ne yaparsın yapsın Buse'nin dedesini ikna edemez. Böyle olunca geriye tek çare Buse'nin yıllardır kayıp olan öz babasının bulmak kalır. Müstakbel kayınpederini bulmak için macera dolu bir yola koyulan Atakan'a bu serüvende yakın arkadaşları Fatih ve Bilal eşlik eder.

KAFALAR KARIŞIK OYUNCULARI

Atakan Özyurt – Atakan
Fatih Yasin – Fatih
Bilal Hanci – Bilal
Metin Akpinar – Ismet Dede
Perihan Savas – Perihan
Cihan Ünal – Ünal
Güven Kiraç – Mitçi Ümit
Erkan Can – Burhan
Ruhi Sarı – Ferit

KAFALAR KARIŞIK FİLMİ FRAGMANI İZLE

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