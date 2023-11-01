Haber Tarihi: 01 Kasım 2023 13:42 - Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2023 13:42

Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim bugün neden yok 2023? Fox Tv En Hamarat Benim ne zaman, saat kaçta, neden yok?

Gündüz kuşağının sevilen yarışması En Hamarat Benim normal saatinde ekranlara gelmeyince izleyicileri meraklandırdı. En Hamarat Benim bugün var mı? sorusu da bu sebeple araştırılmaya başlandı. Genç sunucu Kadir Ezildi'nin sunumuyla ekranlara gelen programda zaman zaman gergin dakikalar yaşasa da izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmayı başarıyor. Peki, Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim bugün neden yok 2023? Fox Tv En Hamarat Benim ne zaman, saat kaçta, neden yok?

Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim bugün neden yok 2023? Fox Tv En Hamarat Benim ne zaman, saat kaçta, neden yok?
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Fox Tv ekranlarının sevilen yarışma programı En Hamarat Benim hafta içi her gün izleyici karşısına çıkıyor. Kadir Ezildi'nin sunuculuğunu üstlendiği yarışmada adaylar yemek hünerlerini gösteriyor. Bugün normal saatinde yayınlanmayan program akıllara "En Hamarat Benim neden yok, bitti mi?" sorularını getirdi. Peki, Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim bugün neden yok 2023? Fox Tv En Hamarat Benim ne zaman, saat kaçta, neden yok? İşte En Hamarat Benim yayın saati!
EN HAMARAT BENİM NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?
Geçtiğimiz günlerde En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi programın 13.00 yerine 13.45'te yayınlanacağını söylemişti. 28 Mart Salı günü ve 29 Mart Çarşamba günü günü program 13.45'te yayınlanmadı. Fox Tv yayın akışında ise En Hamarat Benim saat 15.45'te gözüküyor. Program bugün 15.45'te izleyicisiyle buluşacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Adım Farah
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Bu Tabak Kimin?
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yeni Dizi Şahane Hayatım
00:45 Hudutsuz Sevda
03:30 Kirli Sepeti
05:45 Yaz Şarkısı

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Kadir Ezildi
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