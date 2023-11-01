Fox Tv ekranlarının sevilen yarışma programı En Hamarat Benim hafta içi her gün izleyici karşısına çıkıyor. Kadir Ezildi'nin sunuculuğunu üstlendiği yarışmada adaylar yemek hünerlerini gösteriyor. Bugün normal saatinde yayınlanmayan program akıllara "En Hamarat Benim neden yok, bitti mi?" sorularını getirdi. Peki, Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim bugün neden yok 2023? Fox Tv En Hamarat Benim ne zaman, saat kaçta, neden yok? İşte En Hamarat Benim yayın saati!Geçtiğimiz günlerde En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi programın 13.00 yerine 13.45'te yayınlanacağını söylemişti. 28 Mart Salı günü ve 29 Mart Çarşamba günü günü program 13.45'te yayınlanmadı. Fox Tv yayın akışında ise En Hamarat Benim saat 15.45'te gözüküyor. Program bugün 15.45'te izleyicisiyle buluşacak.07:45 İlker Karagöz Çalar Saat10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün12:00 Adım Farah13:30 En Hamarat Benim16:15 Bu Tabak Kimin?19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber20:00 Yeni Dizi Şahane Hayatım00:45 Hudutsuz Sevda03:30 Kirli Sepeti05:45 Yaz Şarkısı