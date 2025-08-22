Haber Tarihi: 22 Ağustos 2025 15:09 - Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2025 15:09

Kadıköy Boğası filmi ne zaman çıkacak?

Ssosyal medya fenomeni Mustafa Başaran'ın hayat hikâyesini konu alan "Kadıköy Boğası" filmi, beyazperdeyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, "Kadıköy Boğası" filmi ne zaman vizyona girecek?

Kadıköy Boğası filmi ne zaman çıkacak?
Abone Ol
Kadıköy Boğası lakabıyla tanınan Mustafa Başaran'ın yaşamı perdeye taşınıyor. Film, 22 Ağustos Cuma günü sinema severlerle buluşacak. Yönetmen koltuğunda Bülent Terzioğlu'nun oturduğu "Kadıköy Boğası", filmi aynı adla tanınan sosyal medya fenomeni Mustafa Başaran'ın hikayesini ele alıyor.

Kendine özgü tarzı, halk kahramanını andıran duruşu, absürt mizah anlayışı ve samimi hikayesiyle Kadıköy Boğası, köpeği Çomar, platonik aşkı Rabia ve alışılmışın dışındaki maceralarıyla beyaz perdede izleyiciyle buluşuyor. Filmin kadrosunda Mustafa Başaran, Nurrullah Çelebi, İlayda Sumak, Ateş Fatih Uçan, Mehmet Ali Başaran ve İlker Aksum yer alıyor.

MUSTAFA BAŞARAN KİMDİR?

Mustafa Başaran, sosyal medyada "Kadıköy Boğası" olarak bilinen bir fenomen. İstanbul Kadıköy'de yaşayan ve özellikle Fenerbahçe taraftar kültürünü taşıyan enerjik videolarıyla tanınıyor.

TikTok ve Instagram gibi platformlarda, Kadıköy Altıyol civarında çektiği coşkulu tribün videolarıyla tanındı.

Kendi ifadesiyle, tribün kültürünü dijitale taşıyan "Fenerbahçe'nin dijital boğası" olarak öne çıktı.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Zaniolo için transfer gelişmesi! Galatasaray Zaniolo için transfer gelişmesi!
Beşiktaş'ta Wout Faes gündemi! Beşiktaş Beşiktaş'ta Wout Faes gündemi!
Samsunspor'dan tur için açıklama! Samsunspor Samsunspor'dan tur için açıklama!
Galatasaray taraftarı, Barış Alper için kararını verdi Galatasaray Galatasaray taraftarı, Barış Alper için kararını verdi
Mario Lemina'dan transfer iddialarına yanıt! Galatasaray Mario Lemina'dan transfer iddialarına yanıt!
Kocaelispor, Fenerbahçe maçı iddialarını yalanladı Kocaelispor Kocaelispor, Fenerbahçe maçı iddialarını yalanladı
Kadıköy Boğası filmi ne zaman çıkacak? Gündem Kadıköy Boğası filmi ne zaman çıkacak?
Ianis Hagi, Süper Lig'e geliyor! Fatih Karagümrük Ianis Hagi, Süper Lig'e geliyor!
Pep Guardiola'dan Manuel Akanji açıklaması! Manchester City Pep Guardiola'dan Manuel Akanji açıklaması!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Yüksel Yıldırım'dan Panathinaikos ve transfer açıklaması!
2
Zaniolo'dan Udinese'ye yeşil ışık!
3
Dursun Özbek'ten Barış Alper Yılmaz için transfer yanıtı
4
Fenerbahçe ve Aston Villa, Catamo için yarışta
5
Galatacity: Üçlü paket
6
Barış Alper: "Bırakın gideyim"
7
Marco Asensio için kritik süre!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.