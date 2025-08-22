Kadıköy Boğası filmi ne zaman çıkacak?

Kadıköy Boğası lakabıyla tanınan Mustafa Başaran'ın yaşamı perdeye taşınıyor. Film, 22 Ağustos Cuma günü sinema severlerle buluşacak. Yönetmen koltuğunda Bülent Terzioğlu'nun oturduğu "Kadıköy Boğası", filmi aynı adla tanınan sosyal medya fenomeni Mustafa Başaran'ın hikayesini ele alıyor.



Kendine özgü tarzı, halk kahramanını andıran duruşu, absürt mizah anlayışı ve samimi hikayesiyle Kadıköy Boğası, köpeği Çomar, platonik aşkı Rabia ve alışılmışın dışındaki maceralarıyla beyaz perdede izleyiciyle buluşuyor. Filmin kadrosunda Mustafa Başaran, Nurrullah Çelebi, İlayda Sumak, Ateş Fatih Uçan, Mehmet Ali Başaran ve İlker Aksum yer alıyor.



MUSTAFA BAŞARAN KİMDİR?



Mustafa Başaran, sosyal medyada "Kadıköy Boğası" olarak bilinen bir fenomen. İstanbul Kadıköy'de yaşayan ve özellikle Fenerbahçe taraftar kültürünü taşıyan enerjik videolarıyla tanınıyor.



TikTok ve Instagram gibi platformlarda, Kadıköy Altıyol civarında çektiği coşkulu tribün videolarıyla tanındı.



Kendi ifadesiyle, tribün kültürünü dijitale taşıyan "Fenerbahçe'nin dijital boğası" olarak öne çıktı.

