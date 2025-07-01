Kabotaj Bayramı mesajları 2025: Kabotaj Bayramı nedir, ne zaman?

Kabotaj, bir ülkenin kendi karasularında ve kendi limanları arasında gemi işletme ve her türlü liman hizmetlerini kendi kontrolünde bulundurma hakkıdır. Büyük Türkçe Sözlük kabotajın kelime anlamını "Bir ülkenin iskele veya limanları arasında gemi işletme işi" olarak vermektedir.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde imparatorluğun kabotaj hakkı yoktu. Çünkü Batılı ülkelere verilmiş olan kapitülasyon hakları sebebiyle Osmanlı İmparatorluğu kıyılarında genellikle yabancı bandıralı tekneler hizmet görürlerdi. Ancak 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması uyarınca kapitülasyonlar lağvedildi. Böylece Türkiye kabotaj hakkına kavuştu. Türkiye'nin büyük ölçüde bir yarımada ülkesi oluşu ve kıyı uzunluğunun 8333 kilometre olduğu dikkate alınırsa bu Türk denizciliğine büyük bir imkan tanıyordu. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra 19 Nisan 1926 tarihinde çıkarılan 815 sayılı yasaya göre Türkiye limanları arasında sadece Türk teknelerinin hizmet görmesi zorunluluğu getirildi.

Yasa aynı yıl 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi. Bu tarih 1935 yılından itibaren Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. 2007 tarihinde kabotaj kelimesine denizcilik kelimesi de eklenerek bayramın adı Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olmuştur.

"Denizler özgürlüğümüzün simgesidir. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun!"

"Kıyılarımızda egemenliğin adı: Kabotaj Hakkı! 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nı gururla kutluyoruz."

"Mavi vatanımıza sahip çıkan tüm denizcilerimizin 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nı kutluyoruz."

"1 Temmuz, Türk denizciliğinin bağımsızlık ilanıdır. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'mız kutlu olsun!"

"Denizlere vurulan zincirin kırıldığı gündür 1 Temmuz. Kabotaj Bayramı hepimize kutlu olsun!"

"Kabotaj hakkı, denizlerdeki bağımsızlığımızın temelidir. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun."

"Kaptanından gemicisine, balıkçısından tersane işçisine... Tüm deniz emekçilerimizin bayramı kutlu olsun!"

"Dalga dalga büyüyen bir özgürlük hikâyesidir Kabotaj... 1 Temmuz'u coşkuyla kutluyoruz!"

"1 Temmuz sadece bir tarih değil; denizlerdeki bağımsızlığımızın, emeğin ve mücadelenin simgesidir."

"Türk denizciliğinin dönüm noktası, mavi suların bayramı: Kabotaj Bayramı kutlu olsun!"