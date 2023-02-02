Kabine toplantısı ne zaman? 2023 kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanıyor. Geçtiğimiz toplantıda vergi borçları ve ehliyet affı ile ilgili alınan kararlar duyurulmuştu. Erdoğan'ın öncülüğünde Bakanların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ekonomik düzenlemeler, iç ve dış siyaset gibi konular ele alınıyor. Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantıda Adalet Bakanlığı 7. yargı paketi, EYT düzenlemesinde son gelişmeler, 90 bin taşerona kadro gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? İşte, Kabine Toplantısı takvimi…Kabine toplantısı en son, 23 Ocak Pazartesi günü yapıldı. Toplantının ana gündeminde EYT, vergi borçları ve seçim tarihiyle ilgili konular alınmıştı. Yeni kabine toplantısı tarihi ve gündemi merak edilmeye başlandı.Buna göre; Kabine toplantısının her ay 15 gün arayla yapılması nedeniyle yeni toplantının 6 Şubat tarihinde yapılması bekleniyor.Kabine Toplantısında ilerleyen günlerde atılacak ekonomik adımlar, iş ve dış siyaset konuları ele alınıyor. Önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda EYT, taşerona kadro, vergi affı ve Adalet Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan 7. yargı paketinin masada olması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Ocak tarihinde düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası vergi yapılandırmasına ilişkin detayları açıklamıştı. Erdoğan " Vergi dairelerine 31 Aralık 2022'den önce 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımızın cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz." ifadelerini kullandı.Erdoğan açıklamasının devamında ergi daireleri, SGK, belediyeler, il özel idareleri Yatırım İzleme ve Koordinasyon başkanlıkları gibi kurumların kamu alacaklarını yeniden yapılandıran kanun teklifi hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın ve şirketlerin vergi ve prim yükümlülükleri olmak üzere kamu kurumlarına olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz." dedi.Uzun süredir gündemde olan Ehliyet affıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan " Trafik ceza puanlarıyla ilgili bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum. Ülkemizin karayolu altyapısını konforlu hale getirdik. Bu sayede ölümlü trafik kazalarında son beş yılda yarı yarıya azalma sağladık.Bireysel ve ticari karayolu kullanımındaki artış tüm tedbirlere rağmen kural ihlalleri sebebiyle sürücülerin ceza puanlarında ciddi yükselmelere sebebiyet verdi. Bu hususta da vatandaşlarımızın gönlünü rahatlatmanın boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Düzenlemeyle sürücülerin alkol, uyuşturucu, ölümlü, yaralamalı kaza, drift dışındaki ihlallerden kaynaklı ceza puanlarını siliyoruz.Yaklaşık 2.5 milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesini ve geri alınan 10 bine yakın ehliyetin geri verilmesini sağlayacak düzenleme hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararları için milyonların gözü Beştepe'ye çevrildi. EYT, vergi prim borçları, seçim tarihi gibi konuların görüşüldüğü son toplantı 23 Ocak tarihinde yapılmıştı. Bu toplantıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan merakla beklenen prim ve vergi cezalarına dair hazırladıkları kanun teklifini açıkladı. Bir sonraki Kabine Toplantısı'nın ise 6 Şubat Pazartesi yapılması bekleniyor.