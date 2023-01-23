Kabine toplantısı kararları 23 Ocak: Hangi vergi borçları silinecek, affedilecek?

Kabine Toplantısı yapıldı. EYT, sözleşmeliye kadro gibi çalışmalar tamamlanırken gözler onbinlerce vatandaşı yakından ilgilendiren vergi affı yapılandırmasına çevrildi. Yeni hafta ile beraber Kabine Toplantısı tarihleri merak ediliyor. Kabine iki haftada bir Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında yapılıyor. Peki Kabine toplantısında hangi vergi afları geldi?Vatandaşların ve şirketlerin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların cezaları kaldırılıyor.Borçları belirli oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriliyor. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacak. Teklifle matrah artırımını ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi sağlanacak. Yüksek öğretim kredi borçlarında endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesi sağlanacak.Vergi dairelerine olan 21 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiliyor.Sürücülerin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı gaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanları silinecek. Bu düzenlmeyle 2,5 milyon sürücünün ceza puanları silinecek ve 10 bine yakın ehliyet iade edilecek.