Haber Tarihi: 23 Ocak 2023 20:11 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2023 20:11

Kabine toplantısı kararları 23 Ocak: Hangi vergi borçları silinecek, affedilecek?

Son dakika... 23 Ocak Kabine Toplantısı kararları açıklandı... Kabine Toplantısı iki haftada bir Cumhurbaşkanı Başkanlığında Beştepe'de yapılıyor. Peki Kabine toplantısında hangi kararlar alındı? İşte ayrıntılar...

Kabine toplantısı kararları 23 Ocak: Hangi vergi borçları silinecek, affedilecek?
Abone Ol
Kabine Toplantısı yapıldı. EYT, sözleşmeliye kadro gibi çalışmalar tamamlanırken gözler onbinlerce vatandaşı yakından ilgilendiren vergi affı yapılandırmasına çevrildi. Yeni hafta ile beraber Kabine Toplantısı tarihleri merak ediliyor. Kabine iki haftada bir Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında yapılıyor. Peki Kabine toplantısında hangi vergi afları geldi?
KAMU ALACAKLARININ CEZALARI SİLİNİYOR
Vatandaşların ve şirketlerin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların cezaları kaldırılıyor.
BORÇLARA TAKSİTLE ÖDEME İMKANI
Borçları belirli oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriliyor. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacak. Teklifle matrah artırımını ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi sağlanacak. Yüksek öğretim kredi borçlarında endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesi sağlanacak.

2 BİN TL ALTI VERGİ CEZASI KALDIRILIYOR
Vergi dairelerine olan 21 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiliyor.

"TRAFİK CEZA PUANLARI SİLİNİYOR"
Sürücülerin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı gaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanları silinecek. Bu düzenlmeyle 2,5 milyon sürücünün ceza puanları silinecek ve 10 bine yakın ehliyet iade edilecek.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Beşiktaş harekete geçti: Kaan Ayhan Transferler Beşiktaş harekete geçti: Kaan Ayhan
Enner Valencia, sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe Enner Valencia, sosyal medyayı salladı!
İrfan Can Kahveci, geri döndü Fenerbahçe İrfan Can Kahveci, geri döndü
Jorge Jesus'tan kadroda 6 değişiklik Fenerbahçe Jorge Jesus'tan kadroda 6 değişiklik
Vergi borçları silindi mi, silinecek mi? Vergi borcu yapilandirma 2023 Gündem Vergi borçları silindi mi, silinecek mi? Vergi borcu yapilandirma 2023
Jorge Jesus'tan liderlik mesajı Fenerbahçe Jorge Jesus'tan liderlik mesajı
Kamu borçları nelerdir? Kamu borçları yapılandırma paketi Gündem Kamu borçları nelerdir? Kamu borçları yapılandırma paketi
Galatasaraylı eski futbolcu Jem Karacan futbolu bıraktı Galatasaray Galatasaraylı eski futbolcu Jem Karacan futbolu bıraktı
Haris Seferovic'e İtalya'dan talip Transferler Haris Seferovic'e İtalya'dan talip
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray ve Fenerbahçe istiyordu, Roma peşine düştü!
2
Haris Seferovic'ten şartlı ayrılık!
3
Galatasaray'da flaş Bafetimbi Gomis gelişmesi!
4
Mertens Galatasaray için Barcelona'yı reddetti!
5
Ümraniyespor - Fenerbahçe: 11'ler
6
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
7
Beşiktaş'ta Masuaku pazarlığı!

SON HABERLER

yukarı ok