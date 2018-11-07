Juventus Manchester United maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?

JUVENTUS-MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftasında oynanacak Juventus-Manchester United maçı naklen yayınlanacak.



7 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'de oynanacak maç beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.



Juventus-Manchester United maçı 7 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'den itibaren beIN Sports MAX 1 ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.



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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde A, B, C ve D gruplarının dördüncü haftası, oynanan 8 maçla tamamlandı.

D Grubu'nda Galatasaray, Alman temsilcisi Schalke 04'e konuk olduğu maçı 2-0 kaybetti. Grubun diğer mücadelesinde ise Porto, sahasında Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı 4-1 mağlup etti.



Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, C Grubu mücadelesinde İtalyan temsilcisi Napoli ile deplasmanda karşılaştı. PSG'nin 45+2. dakikada Juan Bernat'nın attığı golle öne geçtiği karşılaşma, 63. dakikada Lorenzo Insigne'nin penaltı golüyle 1-1 berabere tamamlandı.



İspanya ekibi Barcelona, B Grubu maçında konuk olduğu İtalyan ekibi Inter karşısında 83. dakikada Malcom'un golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takımın 4 dakika sonra Icardi ile eşitliği sağladığı maç 1-1 sona erdi.



A Grubu'nda İspanya ekibi Atletico Madrid, sahasında ağırladığı Borussia Dortmund'u 33. dakikada Saul Niguez ve 80. dakikada Antoine Griezmann'ın golleriyle 2-0 yendi.



UEFA Şampiyonlar Ligi 'nin ikinci haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle:



A Grubu:



Monaco (Fransa) - Club Brugge (Belçika): 0-4



Atletico Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-0



Takımlar O G B M A Y Av P Borussia Dortmund 4 3 0 1 8 2 6 9 Atletico Madrid 4 3 0 1 7 6 1 9 Club Brugge 4 1 1 2 6 5 1 4 Monaco 4 0 1 3 2 10 -8 1 B Grubu:



Inter (İtalya) - Barcelona (İspanya): 1-1



Tottenham (İngiltere) - PSV (Hollanda): 2-1



Takımlar O G B M A Y Av P Barcelona 4 3 1 0 11 3 8 10 Inter 4 2 1 1 5 5 0 7 Tottenham 4 1 1 2 7 9 -2 4 PSV 4 0 1 3 4 10 -6 1 C Grubu:



Kızılyıldız (Sırbistan) - Liverpool (İngiltere): 2-0



Napoli (İtalya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-1



Takımlar O G B M A Y Av P Liverpool 4 2 0 2 7 5 2 6 Napoli 4 1 3 0 4 3 1 6 PSG 4 1 2 1 11 7 4 5 Kızılyıldız 4 1 1 2 3 10 -7 4 D Grubu:



Schalke 04 (Almanya) - Galatasaray: 2-0



Porto (Portekiz) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 4-1



Takımlar O G B M A Y Av P Porto 4 3 1 0 9 3 6 10 Schalke 04 4 2 2 0 4 1 3 8 Galatasaray 4 1 1 2 3 3 0 4 Lokomotiv Moskova 4 0 0 4 2 11 -9 0



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA'nde A, B, C ve D gruplarının dördüncü haftası, oynanan 8 maçla tamamlandı.D Grubu'nda Galatasaray, Alman temsilcisi Schalke 04'e konuk olduğu maçı 2-0 kaybetti. Grubun diğer mücadelesinde ise Porto, sahasında Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı 4-1 mağlup etti.Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, C Grubu mücadelesinde İtalyan temsilcisi Napoli ile deplasmanda karşılaştı. PSG'nin 45+2. dakikada Juan Bernat'nın attığı golle öne geçtiği karşılaşma, 63. dakikada Lorenzo Insigne'nin penaltı golüyle 1-1 berabere tamamlandı.İspanya ekibi Barcelona, B Grubu maçında konuk olduğu İtalyan ekibi Inter karşısında 83. dakikada Malcom'un golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takımın 4 dakika sonra Icardi ile eşitliği sağladığı maç 1-1 sona erdi.A Grubu'nda İspanya ekibi Atletico Madrid, sahasında ağırladığı Borussia Dortmund'u 33. dakikada Saul Niguez ve 80. dakikada Antoine Griezmann'ın golleriyle 2-0 yendi.UEFA'nin ikinci haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle:Monaco (Fransa) - Club Brugge (Belçika): 0-4Atletico Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-0Inter (İtalya) - Barcelona (İspanya): 1-1Tottenham (İngiltere) - PSV (Hollanda): 2-1Kızılyıldız (Sırbistan) - Liverpool (İngiltere): 2-0Napoli (İtalya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-1Schalke 04 (Almanya) - Galatasaray: 2-0Porto (Portekiz) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 4-1 . Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftasında oynanacak Juventus-Manchester United maçı naklen yayınlanacak.7 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'de oynanacak maç beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacakJuventus-Manchester United maçı 7 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'den itibaren beIN Sports MAX 1 ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında deplasmanda Almanya'nın Schalke 04 takımına 2-0 yenilen Galatasaray, tur şansını zora soktu.



Gruba Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 yenerek iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki maçlarda deplasmanda Portekiz temsilcisi Porto'ya 1-0 yenilirken, sahasında Schalke 04 ile golsüz berabere kaldı.



Dördüncü müsabakada deplasmanda Schalke 04'e Guido Burgstaller, Sebastian Uth'un golleriyle 2-0 mağlup olan Galatasaray, 4 puanda kaldı.



Lokomotiv Moskova'yı sahasında 4-1 yenen Porto, 10 puana çıktı ve liderliğini sürdürdü. Schalke 04 ise 8 puanla ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.



Sarı-kırmızılı ekip, bu mağlubiyetin ardından puan eşitliği durumunda Schalke 04'e karşı ikili averajı da kaybetti.



- Schalke 04'e ilk kez yenildi



Galatasaray, Avrupa kupalarında 4. kez karşılaştığı Schalke 04'e ilk kez yenildi.



2012-2013 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. turunda eşleştiği Alman ekibi ile sahasında 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki müsabakayı ise 3-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi.



Galatasaray, bu sezon gruptaki ilk maçta 0-0 berabere kaldığı rakibine son olarak deplasmanda 2-0 mağlup oldu.



- Liderlik şansı bitti



Galatasaray'ın D Grubu'ndan lider çıkma ihtimali matematiksel olarak kalmadı.



Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 2-0 yenildiği Schalke 04'ün 4 puan gerisine düştü. Portekiz ekibi Porto da sahasında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı 4-1 yenerek puanını 10'a çıkardı.



Bu skorların ardından Galatasaray'ın gruptan lider çıkma ihtimali sona erdi.



- Rakip sahada galibiyete hasret



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde yaptığı son 13 deplasman müsabakasında galip gelemedi.



Şampiyonlar Ligi 'ndeki son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonu ikinci turunda Almanya'nın Schalke 04 takımına karşı 3-2'lik skorla alan Galatasaray, sonrasındaki 13 maçta 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.



Sarı-kırmızılı ekip, bu periyottaki dış saha maçlarında 8 gol kaydederken, kalesinde 31 golü önleyemedi.



- Son 5 resmi maçını kazanamadı



Galatasaray, çıktığı son 5 resmi maçında galibiyet alamadı.



Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte Spor Toto Süper Lig'de 3, UEFA Şamiyonlar Ligi 'nde ise 2 müsabakayı kazanamadı.



Ligde Bursaspor ve Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'a mağlup oldu. Fatih Terim'in öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde ise Schalke 04 ile İstanbul'da yaptığı maçtan beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, son olarak Schalke 04'e 2-0 mağlup oldu.



Bu maçlarda rakip filelere 3 gol gönderen Galatasaray, kalesindeki 7 gole engel olamadı.



FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Rusya'nın CSKA Moskova ile İtalya'nın Roma takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu maçını yönetecek.



UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını, Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.



Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Mustafa Emre Eyisoy olacak.



CSKA Moskova ile milli futbolcu Cengiz Ünder'in de kadrosunda bulunduğu Roma arasındaki karşılaşma, 7 Kasım Çarşamba günü saat 20.55'te başlayacak.





Juventus-Manchester United maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftada Juventus-Manchester United karşı karşıya gelecek.