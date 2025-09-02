Josef de Souza'dan Beşiktaş taraftarına mesaj

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Josef de Souza'nın Sergen Yalçın'a övgüsü ve teknik ekibe yeşil ışık yakması, taraftarları heyecanlandırdı.

calendar 02 Eylül 2025 17:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ın eski yıldız oyuncularından Josef de Souza, siyah-beyazlı camiaya olan sevgisini bir kez daha gösterdi.
 
Gazeteci Sercan Dikme'ye özel açıklamalarda bulunan Josef, dikkat çeken ifadeler kullandı.
 
Sercan Dikme'nin, "Teknik ekipte yer alacak mısın?" sorusunu yönelttiği Josef, duygusal bir yanıt verdi:
 
"Beşiktaş beni çağırırsa düşünmeden koşarak gelirim, para bile istemem. Sergen Yalçın gerçek bir efsane."
 
Siyah-beyazlı forma altında gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Josef, 88 kez Beşiktaş formasını giyip 9 gol ve 4 asistle oynadı.
 
Josef de Souza'nın cevabı, sosyal medyada heyecan yaratmış durumda.
