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Jose Mourinho, Benfica'yı reddetti

Jose Mourinho, Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica'nın teknik direktörlük görevi için yaptığı teklifi reddetti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Jose Mourinho, Benfica'yı reddetti
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06 Ocak 2019 00:43
Teknik direktör Rui Vitoria ile yollarını ayırdıktan sonra arayışlara başlayan Benfica'ya, ilk hedefinden kötü haber geldi.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica'nın düşündüğü ilk isim olan Jose Mourinho, Portekiz devinin teklifini kabul etmedi.

Manchester United'dan geçtiğimiz ay ayrılan Mourino ile temas kuran Benfica yetkilileri, Portekizli teknik adamdan olumsuz yanıt aldı.

Jose Mourinho, Portekiz'de son olarak Benfica'nın ezeli rakibi Porto'yu çalıştırmış ve önemli başarılar elde etmişti.



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