Jonjo Shelvey, kendi yarı sahasından attı!

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile İstanbulspor'u karşı karşıya getiren maç jeneriklik bir gole sahne oldu.
Rizespor forması giyen Shelvey, 5. dakikada kendi yarı alanından ağları havalandırdı.
Rizespor, bu golle 1-0 öne geçti.
Rizespor forması giyen Shelvey, 5. dakikada kendi yarı alanından ağları havalandırdı.
Rizespor, bu golle 1-0 öne geçti.
Jonjo Shelvey'den sıra dışı gol! Kendi yarı sahasından topu ağlara gönderdi.pic.twitter.com/1LQRjDRjXu
— Sporxtv (@sporxtv) November 12, 2023
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