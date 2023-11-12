Jonjo Shelvey, kendi yarı sahasından attı!

Çaykur Rizespor forması giyen giyen Jonjo Shelvey, İstanbulspor maçında kendi yarı alanından gol attı.

Haber; Sporx.com
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Jonjo Shelvey, kendi yarı sahasından attı!
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12 Kasım 2023 16:17
Son güncelleme 12 Kasım 2023 16:18
Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile İstanbulspor'u karşı karşıya getiren maç jeneriklik bir gole sahne oldu.

Rizespor forması giyen Shelvey, 5. dakikada kendi yarı alanından ağları havalandırdı.

Rizespor, bu golle 1-0 öne geçti.

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