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Jeff Green, en az 10 gün yok!

Brooklyn Nets forveti Jeff Green'in, plantar fasya gerilmesi nedeniyle en az 10 gün parkelerden uzak kalacağı belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets forveti Jeff Green'in, plantar fasya gerilmesi nedeniyle en az 10 gün parkelerden uzak kalacağı belirtildi.

Başantrenör Steve Nash, muhabirlere verdiği demeçte Green'in bu süreden sonra yeniden değerlendirileceğini söyledi.

Green, geçtiğimiz Salı günü Brooklyn'in Boston Celtics'e karşı oynadığı playoff serisinin 2. maçında sakatlanmıştı. İkinci çeyrekte maçtan sol ayağı morarmış olarak ayrılan Green, karşılaşmaya geri dönmemişti.

Brooklyn'in Kevin Durant, Kyrie Irving ve James Harden'in yokluklarıyla mücadele ettiği dönemde 68 normal sezon maçının 38'ined ilk beş başlamış olan 34 yaşındaki oyuncu, maç başına 11.0 sayı ve 3.9 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

Green, Nets'in 1. maçında 26 dakikadan fazla oynayarak 3 sayı, 4 ribaund ve 3 asist kaydetmiş, 2. maçta sadece 12 dakika oynamasına rağmen, sakatlıktan ötürü oyunu terk etmeden önce 6 sayı bulmuştu.


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