Jandarma Uzman Erbaş alımı şartları neler? Jandarma Uzman Erbaş alımı 2018 başvuru nasıl yapılır?

2018 Jandarma uzman erbaş alım tarihi açıklandı! Peki jandarma uzman erbaş başvuruları nasıl yapılacak? Kimler uzman erbaş olabiliyor? İşte Uzman erbaş alımı başvuru sonuçlarının açıklanma tarihi ve tüm detaylarla sizlerleyiz. İşte yapılan resmi açıklama...Jandarma Genel Komutanlığı'nın Uzman Erbaş alım ilanına ön başvurular 13 Temmuz 2018 günü itibari ile başlamış olup, 30 Temmuz 2018 günü saat 17.00'ye kadar devam edecektir. Ön başvurular sadece www.jandarma.gov.tr internet adresinden Personel/Öğrenci Alımı sayfasına girerek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Ön başvuruları olumlu sonuçlanan adaylar için sınava çağırılma tarihi 7 Ağustos 2018 tarihinde yapılacaktır. internet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,c. Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak (02 Ocak 1990 [dahil] - 01 Ocak 1998 [dahil] tarihleri arasında arasında doğanlar)ç. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2017 tarihi itibariyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (02 Ocak 1988 [dahil] - 01 Ocak 1998 [dahil] tarihleri arasında arasında doğanlar)d. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak "Komando Uzman Erbaş Olur veya Uzman Erbaş Olur " kayıtlı sağlık raporu almış olmak,f. En az 164 cm boyunda olmak koşuluyla, Boy-Kilo Tablosunda oranları tablosunda (TABLO-1) belirtilen değerler içerisinde bulunmak. Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.g. Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,ğ. Güvenlik soruşturması olumlu olmak.h. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtik,p, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihl,k kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,ı. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,i. Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak.j. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.k. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesi (TABLO-2) almış olmak.l. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak, diğer bulgular için ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre uygun bulunmak),m. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak.İnternetten ön başvuru işlemleri 13 Kasım 2017 tarihinde saat 17.00'de sona erecektir. Ön başvuru tamamladıktan sonra mutlaka yazıcıdan çıktısı alınacaktır. Başvurular tamamlandıktan sonra internetten yapılacak sınava çağrı duyurusunda ismini göremeyen ancak internetten başvuru yaptığını iddia eden adayların, bir hak iddia edebilmeleri için başvuru yapıldığına ilişkin yazıcı çıktısını şahsen beyan etmeleri gerekmektedir.Jandarma Genel Komutanlığının Sözleşmeli Uzman Erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla erkek vatandaşlardan personel temin edilecektir. Askerlik hizmetini yapmış olmak şartı bulunmamaktadır. Halen silah altında bulunanlar da başvuru yapabilecektir.b. Ön başvurular, www.jandarma.gov.tr internet adresinden 30 Ekim – 13 Kasım 2017 (saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında ön başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.c. Çağrı yapıldığı halde seçme sınavları aşamasına katılmayan adayların ön başvuru işlemleri sonlandırılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.ç. Ön başvuruları uygun görülen adayların seçme sınavları Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Yerleşkesi Beytepe/Çankaya/ANKARA adresinde icra edilecektir.Uzman erbaş maaşları görev yaptıkları bölgeye, medeni durumuna, çocuğu olup olmamasına göre değişiyor. 2017'de uzman çavuş maaşları ortalama 3 bin- 4.500 TL arasındadır.Jandarma uzman erbaş alımı için kontenjanlar da belirlendi. 2018 uzman erbaş alımı kapsamında1.997 Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) 333 Lojistik, 15 Bol Serdümen ve 30 Dalış Amin branşlarında olmak üzere toplam 2.375 Sözleşmeli Uzman Erbaş alınacak.