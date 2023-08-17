Jackson Muleka için transfer açıklaması!

Beşiktaş transfer haberleri: Metz, Beşiktaş forması giyen Jackson Muleka için girişimlerine son verdi. Fransız ekibinin sportif direktörü Pierre Dreossi, "Muleka Metz'e katılmayacak" dedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jackson Muleka için transfer açıklaması!
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17 Ağustos 2023 16:15
Beşiktaş Transfer Haberleri: Beşiktaş forması giyen Jackson Muleka için Fransa'dan transfer açıklaması geldi.

"BİZE KATILMAYACAK"

Metz'in sportif direktörü Pierre Dreossi, Muleka'nın transferinin gerçekleşmeyeceğini söyledi. Dreossi, "Jackson Muleka bize katılmayacak" dedi.

TEKLİF YETERSİZ BULUNDU

Fransız basınında yer alan haberde ise Metz'in Beşiktaş'a 23 yaşındaki futbolcu için teklif sunduğu ancak Beşiktaş'ın bu teklifi yetersiz bulduğu aktarıldı. Beşiktaş'ın Muleka için istediği rakamın Fransız ekibi için ulaşılmaz bir rakam olduğu ve Metz'in bu transfer dosyasını kapattığı belirtildi.

Beşiktaş, Kongolu hücum oyuncusunu geçen yaz Standard Liege'den kadrosuna katmıştı. Siyah-beyazlılar ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Muleka, Beşiktaş'ta çıktığı 36 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.
 


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