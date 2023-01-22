Haber Tarihi: 22 Ocak 2023 16:43 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2023 16:43

İZLE Kayserispor Beşiktaş maçı canlı, Kayseri Beşiktaş link

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Kayserispor Beşiktaş maçını beIN Sports 1 canlı yayınlıyor.

İZLE Kayserispor Beşiktaş maçı canlı, Kayseri Beşiktaş link
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Kayserispor Beşiktaş maçı beIN Sports linki! Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Kayserispor ile Beşiktaş RHG Enertürk Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA






KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ RADYODA?

Kayserispor ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI DİNLE

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ BEIN SPORTS HABER İZLE




İLK 11'LER

Kayserispor
Cenk, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Kemen, Mensah, Mane, Gökhan

Beşiktaş
Mert, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Salih Uçan, Tayfur Bingöl, Redmond, Gedson, Muleka, Cenk Tosun



5 oyuncu ceza sınırında

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Cenk Tosun, Nathan Redmond, Arthur Masuaku, Romain Saiss ve Gedson Fernandes kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 21. haftada Corendon Alanyaspor ile yapılacak müsabakada takımdaki yerlerini alamayacak.

İki takım arasında 44. randevu

Beşiktaş, Süper Lig'de Kayserispor ile 44. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 43 maçın 25'ini siyah-beyazlı ekip kazandı, 10'undan Kayserispor galip ayrıldı. 8 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde Kayserispor ile oynadığı son 5 müsabakayı kazandı.

Beşiktaş Kayserispor maçı hakemi

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Yukatel Kayserispor'a konuk olacak.

RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak.

Süper Lig'in son 3 haftasını galibiyetle tamamlayan Beşiktaş, Kayserispor'u mağlup ederek bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi elde etmeye çalışacak.

Ligde oynadığı 17 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 32 puanla 5. sırada yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan Kayserispor ise haftaya 26 puanla 8. basamakta girdi.

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Eksikler

Siyah-beyazlılarda tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sakatlığı bulunan Josef de Souza, karşılaşmada forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden oyunculardan Cenk Tosun'un durumu maç saatinde belli olacak, Gedson Fernandes'in ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde sahada olması bekleniyor.

Öte yandan lisansı yetiştirilen ve takımla birlikte Kayseri'ye giden Vincent Aboubakar da Şenol Güneş'in forma vermesi halinde sahaya çıkabilecek.

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