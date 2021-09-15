İzle Beşiktaş Dortmund hangi kanalda şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ - DORTMUND MAÇI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Dortmund maçı Türkiye'nin sonucunu merakla beklediği karşılaşma oldu. Beşiktaş'ın Vodafone Park Stadı'nda Borussia Dortmund'u ağırlayacağı maçın hangi kanalda yayınlanacağı büyük önem kazandı. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın da dahil olmak üzere Şampiyonlar Ligi'nin yayıncı kuruluşu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'in maçı TV'e devretmesine yönelik talepler oluştu.Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada Beşiktaş taraftarının yaptığı 'Dortmund maçımızı TV8 yayınlasın' beklentisinin doğru olmadığını belirtti."Sergen hoca ile 2 yıl birlikte çalıştık, bu yaz beraber tatil yaptık. Çok değerli bir insan, kalbinin temizliği yüzüne vuran, kötülük bilmeyen, düşünmeyen bir insan. İşinde de geldiği yere geç gelmiş olan bir dostum ama Sergen'in bugünkü isteği, gönlünden gelen bir istek. İstek var, istek var. Ben de maç izliyorum, şu oynasın istiyorum. Beşiktaş'ı yarın desteklerken şu oyuncu girsin diye istesem Sergen onu hayata geçirebilir mi? Herkesin kendi işi var. Beşiktaş'ın aldığı Şampiyonlar Ligi parası var, transfer yapıldı buradan. Bu para nereden geliyor? Yayın haklarından, UEFA para basmıyor. Şampiyonlar Ligi için verdiğimiz meblağlar kulüplerimize gidiyor. Ben bu parayı vererek zaten yayın hakkı olarak kulüplere destek veriyorum. Beşiktaş'ı yayınlarsam Fenerbahçe ve Galatasaray ne olacak? 6 yıldır bedava yayınlanmayan Şampiyonlar Ligi için 'Haydi Acun, bedava yayınla. Hayatımızın en büyük riskine girdik, bizi destekleyin. Bizi destekleyin, biz de kulüpleri destekleyelim."Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Dortmund maçını TV8'de şifresiz yayınlaması için Acun Ilıcalı'ya çağrı yapmıştı. Sergen Yalçın açıklamasında şu sözleri kullanmıştı: "Exxen maçı tüm Türkiye'ye açabilir, Acun'dan rica etmek lazım herhalde, açsın kanalı, bütün ülke izlesin. Acun, kanalı aç, herkes izlesin, bir seferlik böyle bir şey yapabilirsin. TV8'den tüm halka verebilir."Beşiktaş'ın Dortmund'u ağırlayacağı Şampiyonlar Ligi maçını izlemek için Exxen platformuna üye olarak spor paketi üyeliği satın alınması gerekiyor.-Exxen'in yaptığı açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.-Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.-Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.-Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.EXXEN + SPOR'dan oluşan EXXENSPOR üyeliği ile, benzersiz Exxen Dünyası'nın bütün içeriklerini + UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını izleyebilirsin.EXXENSPOR yaz 9300'a SMS gönder, anında şifren gelsin, form doldurmadan, kolayca üye ol.Restoranlar, kafeler, çay bahçeleri, kahvehaneler, oteller, moteller, pansiyonlar, tatil köyleri, hastaneler gibi işletmeler şimdi Exxenspor Ticari Üyelik için exxen.com'a girip işletmelerine Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi ve benzersiz Exxen Dünyası ayrıcalığını kazandırıyor.Şimdi ister http://exxen.com'a girin, ister EXXENSPOR yazıp 9300'a SMS gönderin, hemen üye olun ve benzersiz Exxen Dünyasının keyfini ve futbolu doruklarda yaşamaya başlayın. Üyelik ve ücretlendirme ile ilgili detaylı bilgiler exxen.com'da.