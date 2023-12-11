İyi Parti belediye başkan adayları 2023/2024 - İyi Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'da partisinin il başkanlığı binasını ziyaret etti. Akşener burada, partisinin Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerindeki başkan adaylarını açıkladı.

İYİ Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediyesi için adayı Muhammet Erkan oldu.

Yomra'da aday Mustafa Bıyık olurken, Çaykara'da Ayhan İşçi, Maçka'da Turan Konak, Ortahisar'da Ayhan Pala, Şalpazarı'nda ise Faruk Beldüz seçimlerde yarışacak.

İYİ Parti, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için aday belirleme çalışmalarına başladı. İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlenmesiyle birlikte aday tespit süreci hız kazandı. Eylül ayından itibaren kamuoyuna çeşitli illerdeki adaylarını duyuran parti, şu ana kadar İzmir, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kilis, Düzce, Çanakkale, Isparta ve Kırıkkale illerinin belediye başkan adaylarını açıkladı. Ayrıca, 90 ilçe ve belde belediye başkan adaylarını da kamuoyuyla paylaştı.İYİ Parti, aday belirleme sürecinde şeffaf bir yaklaşım benimsemiş ve kriterlere uyan aday adayları arasından tercih yapmak için anket yöntemini kullanmıştır. Bu çerçevede, Isparta Belediye Başkan adayı Ahmet Tural, kriterleri taşıyan ve bölgesinde sevilen birden fazla aday adayı bulunması durumunda anket yöntemiyle belirlenmiştir.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener liderliğindeki Genel İdare Kurulu toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerel seçimde işbirliği teklifini reddetme ve "Seçime 81 il 922 ilçede kendi adaylarımızla girelim" kararı alındı. Parti, bu karar doğrultusunda kendi adaylarını açıklamaya devam etmektedir.