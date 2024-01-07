Haber Tarihi: 07 Ocak 2024 16:05 - Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024 16:05

İstanbulspor Fenerbahçe maçı canlı izle kesintisiz donmadan

İstanbulspor Fenerbahçe maçı Bein Sports canlı yayın izleme linki | İstanbulspor Fenerbahçe maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 19. hafta maçında İstanbulspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan İstanbulspor Fenerbahçe maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, İstanbulspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İstanbulspor Fenerbahçe maçı canlı izleme detayları

İstanbulspor Fenerbahçe maçı canlı izle kesintisiz donmadan
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İstanbulspor Fenerbahçe şifresiz izle! Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor ile Fenerbahçe Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
İSTANBULSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA






İSTANBULSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ RADYODA?

İstanbulspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, İSTANBULSPOR FENERBAHÇE MAÇINI CANLI DİNLE

İSTANBULSPOR FENERBAHÇE BEIN SPORTS HABER İZLE



Savunmada mecburi rotasyon

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımdaki eksikler nedeniyle mecburi rotasyona gidecek.

Afrika Uluslar Kupası'na giden Osayi-Samuel ve Aleksandar Djiku'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Becao'nun yokluğunda savunmanın göbeğinde Serdar Aziz-Oosterwolde ikilisine şans vermesi beklenen Kartal, sağ bekte de Mert Müldür'ü sahaya sürmeyi planlıyor.

Cezalı olan İrfan Can Kahveci'nin yerine de İstanbulspor karşısında Cengiz Ünder'in ilk 11'de yer alması bekleniyor.
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Fenerbahçe ile İstanbulspor Süper Lig'de 49. randevuda

Fenerbahçe ve İstanbulspor, Süper Lig tarihinde 49. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde 44 puanla lider durumda bulunan Fenerbahçe, 5 puanla son sıradaki İstanbulspor'a Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk olacak.

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 48 lig mücadelesinde Fenerbahçe 34 galibiyet elde ederken, İstanbulspor ise 7 kez kazandı. 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 87 gol atarken, kalesinde ise 31 gol gördü.

İstanbulspor'un ev sahipliği yaptığı 24 Süper Lig mücadelesinde ise Fenerbahçe 14 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 6 karşılaşma beraberlikle biterken, İstanbulspor rakibini 4 kez mağlup etmeyi başardı.

Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 38 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 17 gol gördü.

Fenerbahçe son 10 resmi maçta 9 galibiyet aldı

Fenerbahçe, İstanbulspor ile oynadığı son 10 resmi maçta 9 galibiyet elde ederken 1 maç berabere bitti.

İki takım 5'i Ziraat Türkiye Kupası, 5'i de Süper Lig maçı olmak üzere son 20 yılda 10 kez karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, ligdeki maçlarda rakibini 4 kez yenip, 1 maçtan da beraberlikle ayrılırken, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 5 maçın ise tamamını kazandı.

Sarı-lacivertli takım, 10 Ağustos 2003 tarihinde rakibine sahasında 3-0 mağlup olurken, bu maç İstanbulspor'a karşı alınan son yenilgi oldu.

İstanbulspor Fenerbahçe maçı VAR hakemleri

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak.

Süper Lig'in 17 hafta oynanan ilk bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 44 puan toplarken, aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla önünde lider durumda bulunuyor.

17 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik almasına karşın Trabzonspor mücadelesinde takımın sahadan çekilmesiyle 3 puanı silinen İstanbulspor, 5 puanla ligin son sırasında.

11'LER

İstanbulspor
Alp Arda, Duhaney, Okan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Vorobjovas, Loshaj, Muammer, Ndao, Kenio, Ethemi.

Fenerbahçe
Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Crespo, Szymanski, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko.



Osayi-Samuel ve Djiku, Afrika Uluslar Kupası'na gitti

Fenerbahçe'nin iki savunmacısı Bright Osayi-Samuel ve Aleksandar Djiku, ülkelerinin Afrika Uluslar Kupası maçları nedeniyle milli takıma gitti.

Fildişi Sahili'nde düzenlenecek organizasyon, 13 Ocak'ta başlayacak.

Nijerya Milli Takımı'nın kadrosunda bulunan Bright Osayi-Samuel ve Gana Milli Takımı'nın formasını giyen Aleksandar Djiku, takımlarının organizasyonda finale yükselmesi durumunda 11 Şubat'a kadar Fenerbahçe formasından uzak kalacak.

İrfan Can Kahveci, Fred ve Mert Hakan Yandaş cezalı

Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen İrfan Can Kahveci ile Mondihome Kayserispor karşılaşmasında gördükleri kırmızı kartlar nedeniyle cezalı durumda bulunan Fred ve Mert Hakan Yandaş, bu müsabakada forma giyemeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Fred ve Mert Hakan Yandaş'a verdiği cezaları birer maç düşürdü. İki futbolcu, hafta içinde oynanacak TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında forma giyebilecek.

Becao ve Zajc da yok

Geçirdiği operasyon sonrasında hafta içinde ilk kez saha çalışmalarına başlayan Becao, İstanbulspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Becao gibi uzun süre sahalardan uzak kalan Zajc da hafta içinde bireysel saha çalışmalarına başladı. Ancak bu futbolcu da İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

 

 

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