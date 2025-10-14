-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
İrlanda Cumhuriyeti - Ermenistan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | İrlanda Cumhuriyeti - Ermenistan maçı canlı izle şifresiz
Haber Tarihi: 14 Ekim 2025 12:34 -
Güncelleme Tarihi:
14 Ekim 2025 12:34
İrlanda Cumhuriyeti - Ermenistan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | İrlanda Cumhuriyeti - Ermenistan maçı canlı izle şifresiz
İrlanda Cumhuriyeti - Ermenistan maçını ücretsiz Exxen Spor izle | İrlanda Cumhuriyeti - Ermenistan maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Exxen Spor'tan canlı izlenebilecek olan İrlanda Cumhuriyeti - Ermenistan maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, İrlanda Cumhuriyeti - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İrlanda Cumhuriyeti - Ermenistan maçı canlı yayın izleme detayları
2026 FIFA Dünya Kupası'de bu hafta İrlanda Cumhuriyeti ve Ermenistan karşı karşıya gelecek. Mücadele Exxen Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "Exxen Spor canlı izle, Exxen Spor şifresiz" araması yapıyor. İrlanda Cumhuriyeti - Ermenistan maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
İRLANDA CUMHURIYETI - ERMENISTAN MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
İrlanda Cumhuriyeti - Ermenistan maçını şifresiz ve canlı izlemek için Exxen Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, Exxen Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.
İRLANDA CUMHURIYETI - ERMENISTAN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ İRLANDA CUMHURIYETI - ERMENISTAN MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
2026 FIFA Dünya Kupası'de bu İrlanda Cumhuriyeti, Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. İrlanda Cumhuriyeti - Ermenistan maçı Exxen Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İRLANDA CUMHURIYETI - ERMENISTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İrlanda Cumhuriyeti - Ermenistan maçı 14 Ekim Salı günü saat 21:45'da oynanacak mücadele, Exxen Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.