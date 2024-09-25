İrfan Can Kahveci, ilk 11'e dönüyor

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, milli futbolcu ile ilgili kararını verdi.
Milli futbolcu, perşembe günü oynanacak Union Saint- Gilloise maçıyla yeniden ilk 11'e geri dönecek. Jose Mourinho, milli futbolcuya UEFA Avrupa Ligi'nde şans verecek. Jose Mourinho, basın toplantısında "Geçen sezon 18 gol atıp 12 asist yapan İrfan Can Kahveci'nin 11'de oynaması isteniyor, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?" şeklinde gelen soruya, "Katılıyorum. İrfan Can Kahveci bu maçta oynayacak." cevabını verdi.
29 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda toplamda 9 maça çıktı. 1 gol 1 asistle oynayan İrfan Can Kahveci, toplam 289 dakika sahada kaldı.
Milli futbolcu, perşembe günü oynanacak Union Saint- Gilloise maçıyla yeniden ilk 11'e geri dönecek. Jose Mourinho, milli futbolcuya UEFA Avrupa Ligi'nde şans verecek. Jose Mourinho, basın toplantısında "Geçen sezon 18 gol atıp 12 asist yapan İrfan Can Kahveci'nin 11'de oynaması isteniyor, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?" şeklinde gelen soruya, "Katılıyorum. İrfan Can Kahveci bu maçta oynayacak." cevabını verdi.
29 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda toplamda 9 maça çıktı. 1 gol 1 asistle oynayan İrfan Can Kahveci, toplam 289 dakika sahada kaldı.