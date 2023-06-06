iOS 17 ne zaman çıkacak? iOS 17 özellikleri ve gelen yenilikler

Apple, iPhone'unuzun işletim sistemi olan iOS için her yıl büyük bir güncelleme yayınlar. Geçen yıl piyasaya sürülen mevcut sürüm iOS 16'dır ve 2023'te iOS 17'nin lansmanını göreceğini tahmin etmek için dahi olmak gerekmez. Bu ücretsiz yazılım güncellemesi, bir dizi arayüz ince ayarı, hata düzeltmesi ve yeni özellikler getirecektir. Bir kuruş ödemeden yeni bir iPhone almak gibi.Bu yazıda, iOS 17 hakkında bilmeniz gereken her şeyi tartışıyoruz. Sürüm takvimini ve beta ve son sürümlerin ne zaman çıkacağını ele alıyoruz; geldiğinde nasıl elde edilir; iOS çalıştırabilecek iPhone modelleri; ve yeni işletim sistemine eklenmesini beklediğimiz ve umduğumuz özellikler.5 Haziran 2023: iOS 17'nin WWDC'de duyurulması bekleniyorTemmuz 2023: iOS 17'nin herkese açık betaları görünebilir2023 Eylül Ortası: iOS 17'nin son sürümü bekleniyorApple, WWDC olarak da bilinen Dünya Çapında Geliştirici Konferansı'nın 2023 tarihlerini açıkladı. Konferans 5 ve 9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek ve iOS 17 ile gelen bazı özelliklerin ilk sırasında ayrıntılı olarak görmemiz bekleniyor. 5 Haziran'da gerçekleşecek açılış konuşması.iOS 17 resmi olarak yıl sonuna kadar yayınlanmayacak olsa da - Apple normalde yazılımın WWDC sırasında "Sonbaharda" yayınlanacağını söylüyor, ancak çok daha sonrasına kadar bir tarih belirtmiyor. Genellikle piyasaya sürülme tarihi, yeni iPhone'ların - 2023 için iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modelleri olması nedeniyle - duyurulduğu tarih civarındadır ve bu genellikle Eylül ayının başıdır.Son birkaç yıldır Apple, ana yazılım sürümleri için geliştirici betaları ve genel betalar yayınladı, bu nedenle bunu iOS 17 için yaparsa, Temmuz ayı civarında iPhone'unuza indirebilirsiniz. Yine de dikkatli olun, betalar başlangıçta genellikle hatalıdır, bu nedenle ana cihazınız yerine ikinci bir telefona (eğer varsa) yüklemenizi tavsiye ederiz.Apple, aramalara büyük bir yenilik getirdiğini duyurdu. Artık, rehberinizdeki istediğiniz kişinin özelleştirilmiş fotoğraflarını uygulamaya ekleyebileceksiniz. Ayrıca yazıları isteğinize göre değiştirmeniz de mümkün olacak. Örneğin sizi arayan kişinin ismini, fotoğrafta kafasının arkasına koyabileceksiniz Bunu kilit ekranındaki ayarlanabilir duvar kağıtlarına benzetebiliriz.Apple, ayrıca sesli mesajlarda arayanların ne söylediğinin yazı olarak gözükebileceğini duyurdu.FaceTime'da sesli mesaj bırakılabilecekArtık FaceTime uygulamasında arayan kişiler, aradıkları kişiye ulaşamadıklarında videolu mesjalar bırakabilecek.Apple, görmediğiniz mesajlara direkt olarak ulaşmanızı sağlayacak bir özelliği uygulmaya getirdi. Tıpkı WhatsApp'ta olduğu gibi okumadığınız mesajlara tek bir dokunuşla gidebileceksiniz.Bunun dışında mesajlaşma sırasında çevrim içi olarak konumunuzu paylaşabileceksiniz. Sevdiklerinizin nerede olduğunu da "Check-in" özelliğiyle bildirim alarak öğrenmek mümkün olacak.Live fotoğrafları stickerlara dönüştürebileceksinizMesajlarda yer alacak ve kamera bölümünün yerine gelecek artı butonuyla telefonunuzdaki istediğiniz fotoğrafları ve live fotoğrafları sticker'lara dönüştürmeniz mümkün olacak.NameDrop ismi verilen özellik, artık kişileri telefonları yan yana tutarak AirDrop yoluyla paylaşmaya olanak tanıyacak. Ayrıca Apple Watch üzerinden de bu işlev gerçekleştirilebilecek.iOS'teki otomatik düzeltme özelliği de iyleştiriliyor. Daha iyi tahminleri de göreceğimizi ekleyelim.Apple, iOS 17 ile "Günlük" isimli yeni bir uygulamasını tanıttı. Kullanıcılar, bu uygulamaya konum, kişiler, fotoğraflar ve çok daha fazlasını ekleyebilecek. Örneğin bir yeri ziyaret ettiğinizde o günden anıları günlüğünüze ekleyebileceksiniz. Günlük sizin için PodcastApple'ın sanal asistanı bugüne kadar "Hey Siri" komutu ile aktive hale geliyordu. iOS 17 ile gelen güncellemeyle birlikte "Hey" tetikleyicisi ortadan kaldırıldı, güncellemenin ardından Siri'yi kullanmak için yalnızca "Siri" diye seslenmek yeterli olacak.iPhone'unuz akıllı ekrana dönüşüyoriOS 17'yle birlikte iPhone'lar adeta bir akıllı ekran görevi görecek. StandBy isimli özellik, telefon yatay bir şekilde kilitliyken kullanılacak. Ekran, telefon kilitliyken widget'lar gibi birçok şeyi bize gösterecek.Umarım iPhone 8 ve daha yenisiApple, 2022'de iPhone 14 modelleriyle birlikte piyasaya sürülen iOS 16 için iPhone 6S ve iPhone 7 modellerine verdiği desteği kaldırdı, yani bu modellerden hiçbiri iOS 17 ile uyumlu olmayacak. çoğu Android cihazının sunduğundan daha uzun olan altı yıllık yazılım desteğiHepsi 2017'de piyasaya sürülen iPhone 8 modelleri ve iPhone X için desteğin iOS 17 ile birlikte düşmesi olası ve bazı söylentiler bunun böyle olacağını öne sürdü. Diğerleri, iOS 17'nin iOS 16 ile aynı iPhone'ları destekleyeceğini söylüyor; bu, şirketin geçen yıl iki telefon çıkardığı düşünüldüğünde makul. İkincisi söz konusuysa ki öyle olacağını umuyoruz, aşağıdaki iPhone'ların iOS 17 ile uyumlu olacağından şüpheleniyoruz:Apple iPhone 8Apple iPhone 8 ArtıApple iPhone Xelma iphone xsApple iPhone XS MaksApple iPhone XRApple iPhone 11Apple iPhone SE (2020)Apple iPhone 12 miniApple iPhone 12Apple iPhone 12 ProApple iPhone 12 Pro MaksApple iPhone 13 miniApple iPhone 13Apple iPhone 13 ProApple iPhone 13 Pro MaksApple iPhone SE (2022)Apple iPhone 14Apple iPhone 14 ArtıApple iPhone 14 ProfesyonelApple iPhone 14 Pro MaksYine de, henüz resmi bir onay olmadığını unutmayın, bu nedenle yukarıdaki listenin en üstüne yakın bir cihazınız varsa çok heyecanlanmayın, çünkü doğrama bloğunda çok iyi olabilir. Ayrıca, iOS 17'nin tüm özelliklerinin, bunları destekleyecek işlemci gücü veya donanıma sahip olmayabilecekleri için eski cihazlara gelmemesi de mümkündür.