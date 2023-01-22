Haber Tarihi: 22 Ocak 2023 16:05 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2023 16:05

İntibak Yasası çıkacak mı 2023? 2000 sonrası emekliye İntibak Yasası çıkacak mı?

Son dakika... 2000 sonrası emekliye İntibak Yasası çıkacak mı sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde. Emeklilerin merakla beklediği intibak yasası için müjde verildi. Peki, İntibak Yasası çıkacak mı 2023? İşte detaylar...

İntibak Yasası çıkacak mı 2023? 2000 sonrası emekliye İntibak Yasası çıkacak mı?
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Geçtiğimiz hafta EYT düzenlemesinde yaş sınırının olmayacağının açıklanmasından sonra milyonlarca vatandaş haklarına kavuşmuştu. Merakla beklenen EYT meselesinin çözülmesinin ardından vatandaşlar bir diğer düzenlemenin İntibak Yasası'nda olmasını bekliyor. Peki,  2000 sonrası emekliye İntibak Yasası çıkacak mı? işte detaylar...

İNTİBAK YASASI ÇIKACAK MI?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdem, İntibak düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin primlerin eşitlenmesinden bahsetti. Bağ-Kur'luların 9 bin gün prim biriktirmesi gerekirken, SSK'lıların 7 bin gün biriktirmesi gerekiyor. Buradaki haksızlığın giderilmesi primlerin eşitlenmesi söz konusu. Maaşların eşitlenmesi talepleri var, bu konuda bir çalışma var." dedi.
İNTİBAK YASASI İLE 1.200 TL DAHA ARTACAK

Diğer yandan SSK (4A) ve BAĞ-KUR'dan (4B) 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar için aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından daha önce emekli olanların kendilerinden daha çok emekli maaşı aldığına dikkat çekiyor. İntibak ile aradaki maaş farklılığının son bulmasını talep ediyorlar. İntibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşların maaşı yeniden hesaplanacak. Böylelikle, milyonlarca emeklinin maaşı, çalışma süresi ile prim ödemelerine göre değişen oranlarda artacak. İntibak Yasası çıkarsa emekli maaşları 1.200 TL'ye varan miktarda yükselebilecek.

İNTİBAK NEDİR?

İntibak kelime anlamı olarak bir duruma eşitleme ve dengeleme anlamına gelmekte. Emeklilik ile ilgili olan intibakta ise bir önceki ve bir sonraki şartlara göre uyum sağlamak anlamına gelmekte.

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