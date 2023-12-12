Haber Tarihi: 12 Aralık 2023 17:48 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 17:48

Inter Real Sociedad Maçı Canlı İzle Şifresiz İzle

Inter - Real Sociedad maçı canlı izle şifresiz izle | Inter - Real Sociedad maçını kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi son maçında sahasında Real Sociedad ile karşılaşacak. Şifresiz olarak canlı izlenebilecek olan Inter - Real Sociedad maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Inter - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Inter Real Sociedad maçı canlı izleme detayları

Inter Real Sociedad Maçı Canlı İzle Şifresiz İzle
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Inter Real Sociedad ile karşı karşıya geliyor.  Peki, Inter - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Inter - Real Sociedad maçı canlı izleme detayları

Inter Real Sociedad Maçı Canlı İzle

Inter Real Sociedad Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Inter - Real Sociedad maçı 12 Aralık Salı günü saat 23.00'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 6. ve son maçların (TSİ) programı şu şekilde:

Bugün

20.45 Lens - Sevilla

20.45 PSV Eindhoven - Arsenal

23.00 Manchester United - Bayern Münih

23.00 Kopenhag - Galatasaray

23.00 Napoli - Braga

23.00 Union Berlin - Real Madrid

23.00 Inter - Real Sociedad

23.00 Salzburg - Benfica

13 Aralık Çarşamba

20.45 Leipzig - Young Boys

20.45 Kızılyıldız - Manchester City

23.00 Atletico Madrid - Lazio

23.00 Celtic - Feyenoord

23.00 Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain

23.00 Newcastle United - Milan

23.00 Porto - Shakhtar Donetsk




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