Inter, Porto, Beşiktaş, Portekiz... Quaresma'nın en iyi trivela golleri

Fenerbahçe derbisinde yaptığı trivela vuruşla Beşiktaş'ı öne geçiren ve galibiyete taşıyan Ricardo Quaresma, trivela vuruşu dünya futbolunda en iyi kullanan oyuncuların başında geliyor. İşte Quaresma'nın en iyi trivela vuruşları...

QUARESMA, TRİVELA İÇİN NE DEDİ?

"Trivela benimle birlikte doğdu. Çocukken hocalarım trivela yapınca bana kızıyordu ama şu an gizli bir silah gibi onu gerektiğinde kullanıyorum. Trivela hareketini top tekniğime borçluyum. Buna fark yaratma tutkusu diyebiliriz. Modern futbolda, futbolcular repertuarlarını zenginleştiriyor.Hocalarım bana bu konuda sırtını dönmedi. Antrenmanlarda deniyordum ama hocalarım bu hareketi maçlarda yapacağımı tahmin etmedi. Bu hareketi imkan ya da konsantrasyon eksikliğinden yapmıyordum, doğal bile hal almıştı. Bana güvenen ve bunu hissettiren antrenörlerle çalıştığımda rahat hissediyorum"