Haber Tarihi: 02 Ağustos 2024 10:58 - Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2024 10:58

Instagram ne zaman düzelir, ne zaman açılacak? Ağustos 2024 Instagram Türkiye BTK erişim engeli

Türkiye'de sosyal medya platformu Instagram'a erişim engellendi. Kullanıcılar, platforma erişim sağlamada sorun yaşarken 'Instagram çöktü mü?' sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan ilk açıklama yapıldı. Peki, Instagram ne zaman düzelir, ne zaman açılacak? Ağustos 2024 Instagram Türkiye BTK erişim engeli

Instagram ne zaman düzelir, ne zaman açılacak? Ağustos 2024 Instagram Türkiye BTK erişim engeli
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Ünlü sosyal medya platformu Instagram'a ulaşım sağlanamadığı belirtiliyor. Instagram kullanıcıları bu sabah platforma erişim sağlayamadı. Konuya ilişkin X (Twitter) adlı sosyal medya platformunda da çok sayıda yorum yapıldı. İşte, Instagram'a erişim sorununda son gelişmeler...

INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELİR, AÇILACAK?

Popüler sosyal medya platformu Instagram'a bu sabah giriş yapamayan kullanıcılar 'Instagram çöktü mü?' sorusuna yanıt aradı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Instagram'a bu sabah erişim engeli getirildi.

Karar sonrası Türkiye'den Instagram'a erişim sağlanamıyor.

BTK'DAN İLK AÇIKLAMA

BTK'dan yapılan son dakika açıklamasında, 'Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.' denildi.


INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? INSTAGRAM'A NE OLDU?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nın site bilgileri sorgulama sayfasında ilgili karar görüldü.

BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi.

BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken edinilen bilgiye göre karar "katalog suçlar" olarak belirlenen düzenlemelere uymadığı için verildi.

Yetkililer engelin ne zaman kaldırılacağının Instagram tutumuna bağlı olduğunu belirtiyorlar.dığına ve ne kadar süreceğinize ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Katalog suçlar; çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi içeriklerin çıkarılması noktasında zorluğu içeriyor.

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Bu yaptırımın kaldırılması için bir süre belirlenmediği ve Instagram'ın tutumuna bağlı olduğu belirtiliyor.

INSTAGRAM NEDEN KAPATILDI?

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagramı'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, "Ayrıca, Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir." ifadelerine yer vermişti.
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