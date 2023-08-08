Iniesta'nın yeni adresi belli oldu!

Vissel Kobe'den ayrılan Andres Iniesta, BAE ekibi Emirates Club'a transfer oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Iniesta'nın yeni adresi belli oldu!
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08 Ağustos 2023 17:00
Barcelona'nın efsane ismi Andres Iniesta'nın yeni adresi belli oldu.

39 yaşındaki İspanyol oyuncu Birleşik Arap Emirlikleri takımı Emirates Club'la anlaşma sağladı.

Iniesta, Birleşik Arap Emirlikleri kulübü ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Efsane futbolcu, 2002-2018 yılları arasında altyapısından yetiştiği Barcelona'nın formasını giymiş, daha sonrasında ise Vissel Kobe'ye transfer olmuştu.

Iniesta, 4 Şampiyonlar Ligi Kupası, 1 Dünya Kupası ve 9 LaLiga şampiyonluğu olmak üzere toplamda 37 kupa kazandı.

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