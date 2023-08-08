Barcelona'nın efsane ismi Andres Iniesta'nın yeni adresi belli oldu.



39 yaşındaki İspanyol oyuncu Birleşik Arap Emirlikleri takımı Emirates Club'la anlaşma sağladı.



Iniesta, Birleşik Arap Emirlikleri kulübü ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.



Efsane futbolcu, 2002-2018 yılları arasında altyapısından yetiştiği Barcelona'nın formasını giymiş, daha sonrasında ise Vissel Kobe'ye transfer olmuştu.



Iniesta, 4 Şampiyonlar Ligi Kupası, 1 Dünya Kupası ve 9 LaLiga şampiyonluğu olmak üzere toplamda 37 kupa kazandı.



