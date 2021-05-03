İftarda ne pişirsem, iftar için en lezzetli yemek tarifleri

İFTARA NE KADAR KALDI?

MALZEMELER:4 Yemek Kaşığı Toz Tarhana7 Su Bardağı Sıcak Su2 Yemek Kaşığı Sıvı Yağ2 Diş Sarımsak1 Yemek Kaşığı Kuru Nane1 Yemek Kaşığı Domates Salçası1 Çay Kaşığı Karabiber1 Çay Kaşığı Pul BiberTuz4 yemek kaşığı toz tarhanayı bir kâseye alın ve üzerine bir bardak sıcak su dökerek eritin. Yaklaşık 5 dakika bekletin.Uygun bir tencereye 2 yemek kaşığı sıvıyağını alın. 2 diş sarımsağı rendeleyerek yağın içerisine ilâve edin. Yaklaşık 1 dakika orta ateşte sarımsakları kavurun.1 yemek kaşığı domates salçasını ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.1 yemek kaşığı kuru naneyi, 1 yemek kaşığı domates salçasını, 1 çay kaşığı karabiberi, 1 çay kaşığı pul biberi ve tuzu kavrulan salçanın üzerine ekleyin.Suyla açmış olduğunuz tarhanayı, kavrulmuş salça ve sarımsağın üzerine ilave edin.Kalan 6 su bardağı sıcak suyu ilave edin ve bir çırpıcı yardımıyla kaynayana kadar karıştırın.Kaynadıktan sonra 3-4 dakika daha pişirin. Afiyet olsun.MALZEMELER:250 gram haşlanmış yeşil mercimekYarım demet dereotuYarım demet maydanoz6 adet salatalık turşusu3 adet kırmızıbiber1 küçük kutu mısır1/4 demet taze kişniş1/2 tatlı kaşığı kimyonSalata sosu için:4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı2 yemek kaşığı üzüm sirkesi1/2 çay kaşığı tuzYAPILIŞI:Yeşil mercimeği haşlamadan önce bir miktar suda bekletin. Daha sonra haşlayamaya alın ve çok erimeden ocaktan alın.Bir yandan diğer yeşillikleri ve kişnişi incecik kıyın, salatalık turşularını ve kırmızı mercimeği de küp küp kesin. Doğradığınız malzemeleri ve yeşil mercimekleri derin bir kaba alın ve harmanlayın.Başka bir kapta salata soslarını karıştırın ve diğer malzemelerin üzerine gezdirin. İyice harmanladığınız salatayı servis tabağına alabilirsiniz.1 Kilogram patates (rendelenmiş)250 gram kıyma1 adet yumurta2 dilim bayat ekmek kırıntısı1/2 demet maydanoz (kıyılmış)1 adet soğan (rendelenmiş)1 çay kaşığı tuz1 çay kaşığı kimyon1 çay kaşığı naneYAPILIŞI:Öncelikle derin bir kasenin içerisine rendelenmiş ve suyu sıkılmış patateslerinizi alın, üzerine kıymasını, yumurta ve ekmek kırıntıları kısacası tüm malzemeleri ekleyip homojen bir karışım elde edene kadar yoğurun.Tavada kızan yağın üzerine köflerinizi koyun ve altın sarısı rengini alana kadar kızartın. Afiyet olsun.MALZEMELERBir paket yassı makarnaBir paket krema200 gram kemiksiz tavuk250 gram mantarTuzKarabiberSıvı yağÖncelikle makarnalarımızı kaynatıyoruz, makarnalarımız kaynadıktan sonra makarnalarımızın haşlama suyundan bir su bardağı kenara koyuyoruz ve makarnalarımızı süzüyoruz.Sonra tavuklarımızı jülyen dilim şeklinde doğruyoruz ve yağda kavurmaya başlıyoruz. Tavuklarımızın pişmesinin ardından iri iri doğradığımız mantarları da tavuklarımızla birlikte biraz kavrulmaya bırakıyoruz.Suyunu çekip tam anlamıyla kavrultan sonra mantarlarımız ile tavuklarımız tam anlamıyla piştikten sonra bir paket kremayı pişmiş tavuk ve mantarlarımızın üzerine döküyoruz.Bir iki dakika kremayla birlikte pişmeye bırakıyoruz ardından ayırdığımız bir su bardağı haşlanmış makarna suyumuzu da bu pişen kremalı karışımımızın içine döküyoruz.Ve yine 2-3 dakika pişmeye bırakıyoruz. Son olarak tuz ve karabiberimizi kremalı mantarlı sosumuza ekledikten sonra hazırlamış olduğumuz sosumuz ile haşlanmış makarnalarımızı sürdürüyoruz. Ve fettucini hazır...3 adet yumurta1,5 su bardağı şeker1,5 su bardağı süt1 su bardağı sıvı yağ1 paket kakao (25g)1 paket kabartma tozu1 paket vanilya2 su bardağı unÜst sosunu hazırlama için:1 su bardağı kakaolu karışım (bu karışımı kek hamurunu yaparken ayıracağız)Yarım su bardağı sütIslak kek tarifi için ilk olarak yumurta, şeker iyice çırpıldıktan sonra süt, sıvı yağ, kakao eklenerek tekrar çırpılır. Bu karışımdan bir su bardağı ayrılır.Kalan karışıma kabartma tozu, vanilya ve un karıştırılarak kek hamuru oluşturulur. Yağlanmış tepsiye dökülerek 170 derecede fırına sürülür. Keki beklerken üzeri için ayırdığınız karışıma yarım bardak süt ilave ederek 1 taşım kaynatılır.Fırından çıkan kekin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra 10 dk kadar sonra üzerine yavaş yavaş soğuk şerbet dökülür. Üzerine ceviz serpilir. Birkaç saat dinlendirildikten sonra ıslak kek servis edilebilir.Fitrenin esas amacı durumu olmayan ve fakir sayılan Müslümanların ihtiyaçlarını gidermektir. Böylece Ramazan Bayramı'nın mutluluğu tüm Müslümanlar arasında paylaşılmış olur. Zengin sayılabilecek kişilere ve gayrimüslimlere fitre verilmemektedir. İsteğe göre fitre sadece bir kişiye değil, durumu olmayan birçok yoksula verilebilmektedir. Ayrıca fitre verilirken kişi bulunduğu yerdeki yoksullara vermelidir, çünkü farklı bir yere gönderilmesi mekruh olmaktadır. Fitre verirken dikkat edilmesi gereken bir başka husus ise verilen miktarın kişinin günlük gıda ihtiyacına yetiyor olmasıdır. Sadece gıda olarak değil para olarak da verilecekse bulunulan günün şartları da göz önüne alınmalıdır.Ramazan fidyesi zekat verilen kişilere verilebilir. Yani bireyin kendi torunu veya çocuğuna fidye vermesi mümkün değildir. Bunun yanında dedeye, anneye, babaya, büyük anneye, toruna, hanıma, evlada fitre verilmez. Eğer gelin, damat, kayınvalide, kayınpeder, üvey çocuk ve kayınbirader gibi kan bağı olmayan akrabalar fakir ise onlara verilebilir. Hala, dayı, amca, teyze gibi kan bağı olan akrabalara fitre vermek daha çok sevaptır.2011 yılında: 7.5 TL2012 yılında: 8,5 TL2013 yılında: 9.5 TL2014 yılında: 10 TL2015 yılında: 11.5 TL2016 yılında: 15 TL2017 yılında: 16 TL2018 yılında: 19 TL2019 yılında: 23 TL2020 yılında: 27 TLFitre ve zekatta nihai hedef, yoksulun sevindirilmesidir. Bu doğrudan olabileceği gibi, bir vasıtayla da olabilir. Fitre Ramazan ayı içinde verilmelidir. Herhangi bir sebeple bayrama kadar verilmemiş olan fitreler daha sonra da verilebilir. Zekat yıl boyunca verilebilir. Ramazan ayı içinde verilmesi adettendir.Fitre sadakası ile yükümlü olma vakti (vücub vakti) Hanefiler'e göre ramazan bayramının 1. günü tan yerinin ağarması, çoğunluğa göre ise ramazanın son günü güneşin batması anıdır. Fıtır sadakasını yerine getirmenin geçerliliği (sıhhati) için hangi zaman dilimi içinde ödenmiş olması gerektiği hususunda da farklı ictihadlar vardır. Önce belirtilmelidir ki, dört mezhepte de fıtır sadakasının ramazan bayramından bir veya iki gün öncesi ile bayram namazı vakti arasında kalan süre içinde geçerli olarak "eda" edilebileceği görüşleri h,kimdir. Bu süreden öncesi ve sonrası hakkındaki görüşler özetle şöyledir: Hanefî mezhebinde fetvaya esas olan görüşe göre fitre, ramazan ayının girmesinden itibaren ödenebilir. Ramazan ayı girmeden bile verilebileceği görüşünde olanlar vardır. Bayram gününden sonraya bırakılması halinde de fitre yükümlülüğü devam eder ve ilk fırsatta ödenmesi gerekir.Günlük fidye miktarı, oruç tutamayanlar için fitre bedeli demektir. Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 TL olarak belirlendiğini açıkladı.