İftara basit yemekler, iftar için kolay pratik yemek tarifleri

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Mübarek ramazanda müslümanlar için iftar yemeklerinin yeri çok ayrı oluyor. Ramazan ayında en çok aranan soruların başında da, "iftara basit yemekler, iftar için kolay pratik yemek tarifleri" geliyor. Bu haberimizde size iftarda hazırlayabileceğimiz hem kolay hem pratik hem de basit yemekleri hazırladıkMalzemeler• 250 gram haşlanmış nohut• 10 adet ortadan ikiye kesilmiş cherry domates• 2 adet küp kesilmiş salatalık• 1/2 bağ ince ince kesilmiş taze soğan• 1/2 bağ kıyılmış taze nane• 1/2 bağ kıyılmış dereotuSosu için• 1/2 çay bardağı zeytinyağı• 4 yemek kaşığı nar ekşisi• 1/2 adet limon suyu• 1/2 çay kaşığı tuzHazırlanışıTüm yeşillikleri temizleyip, belirtilen şekilde doğradıktan sonra bir kapta birleştirin. Nohutları haşlayıp yumuşak hale getirin. Bu tip salatalar için nohutları önceden haşlayıp buzlukta saklayabilirsiniz. Ayrı bir kapta sosu için olan malzemeleri birleştirin ve güzelce karıştırın. Sosu, nohut ve yeşilliklerle birleştirin ve güzelce karıştırdıktan sonra servis yapın.Malzemeler• 1 adet soğan• 2 adet patates• 2 adet patlıcan• 4 adet orta boy domates• 2 adet kabak• 5 diş sarımsak• 1 yemek kaşığı biber salçası• 1 çay bardağı zeytinyağı• 1 çay kaşığı tuz• 1 tatlı kaşığı karabiber• 2,5 çay bardağı suHazırlanışıPatlıcanların kabuklarını soyun ve en az yarım saat tuzlu suda acısını çıkartana kadar bekletin. Bunu bir saate çıkartmanız da güzel olacaktır. Patates, soğan, kabak ve domatesleri küp şeklinde doğrayıp, patlıcanların suyunu süzdükten sonra hep birlikte harmanlayın. Sarımsakları havanda dövün veya rendeleyin. Salça, tuz, karabiber ve zeytinyağının hepsini sebzelerin üzerine dökün. Tümü birbiri ile tamamen karışana kadar karıştırın ve ardından güveç kabına alın. Fırını önceden 170 derecede ısıtın. Güvece 1 çay bardağı kadar su ekleyin, güvecin ağzını kapatın ve ısıttığınız fırına atın. 35 dakika pişirin ve servise hazır.Malzemeler• 4 adet ince dilimlenmiş kabak• 1 yemek kaşığı zeytinyağı• 1 su bardağı yoğurt• 1/2 adet limonun suyu• 1 diş dövülmüş sarımsak• 1 tatlı kaşığı kuru nane• 1/2 demet dereotu• 1 çay kaşığı tuzHazırlanışıBuharla pişirme yöntemini uygulayarak kabakları yumuşatın. Bunu da bir tencereye koyduğunuz su kaynayınca, üzerine süzgeç koyarak yapabilirsiniz. Kabakların üzerine bir kapak kapatmayı unutmayın. Bu yöntemle yumuşamaları 5 dakika sürecektir. Ayrı bir kasede limon suyunu, zeytinyağını ve tuzu karıştırın. Buna dereotu da ilave edin. haşlanan kabaklara bu karışımı dökün. Güzelce karıştırın. Başka bir kapta ise yoğurdu, sarımsağı ve kıyılmış dereotunu güzelce harmanlayın. Daha sonra kabağın üzerine bu karışımı istediğiniz şekilde dökün ve servise hazırlayın.Fitrenin esas amacı durumu olmayan ve fakir sayılan Müslümanların ihtiyaçlarını gidermektir. Böylece Ramazan Bayramı'nın mutluluğu tüm Müslümanlar arasında paylaşılmış olur. Zengin sayılabilecek kişilere ve gayrimüslimlere fitre verilmemektedir. İsteğe göre fitre sadece bir kişiye değil, durumu olmayan birçok yoksula verilebilmektedir. Ayrıca fitre verilirken kişi bulunduğu yerdeki yoksullara vermelidir, çünkü farklı bir yere gönderilmesi mekruh olmaktadır. Fitre verirken dikkat edilmesi gereken bir başka husus ise verilen miktarın kişinin günlük gıda ihtiyacına yetiyor olmasıdır. Sadece gıda olarak değil para olarak da verilecekse bulunulan günün şartları da göz önüne alınmalıdır.Ramazan fidyesi zekat verilen kişilere verilebilir. Yani bireyin kendi torunu veya çocuğuna fidye vermesi mümkün değildir. Bunun yanında dedeye, anneye, babaya, büyük anneye, toruna, hanıma, evlada fitre verilmez. Eğer gelin, damat, kayınvalide, kayınpeder, üvey çocuk ve kayınbirader gibi kan bağı olmayan akrabalar fakir ise onlara verilebilir. Hala, dayı, amca, teyze gibi kan bağı olan akrabalara fitre vermek daha çok sevaptır.2011 yılında: 7.5 TL2012 yılında: 8,5 TL2013 yılında: 9.5 TL2014 yılında: 10 TL2015 yılında: 11.5 TL2016 yılında: 15 TL2017 yılında: 16 TL2018 yılında: 19 TL2019 yılında: 23 TL2020 yılında: 27 TLFitre ve zekatta nihai hedef, yoksulun sevindirilmesidir. Bu doğrudan olabileceği gibi, bir vasıtayla da olabilir. Fitre Ramazan ayı içinde verilmelidir. Herhangi bir sebeple bayrama kadar verilmemiş olan fitreler daha sonra da verilebilir. Zekat yıl boyunca verilebilir. Ramazan ayı içinde verilmesi adettendir.Fitre sadakası ile yükümlü olma vakti (vücub vakti) Hanefiler'e göre ramazan bayramının 1. günü tan yerinin ağarması, çoğunluğa göre ise ramazanın son günü güneşin batması anıdır. Fıtır sadakasını yerine getirmenin geçerliliği (sıhhati) için hangi zaman dilimi içinde ödenmiş olması gerektiği hususunda da farklı ictihadlar vardır. Önce belirtilmelidir ki, dört mezhepte de fıtır sadakasının ramazan bayramından bir veya iki gün öncesi ile bayram namazı vakti arasında kalan süre içinde geçerli olarak "eda" edilebileceği görüşleri h,kimdir. Bu süreden öncesi ve sonrası hakkındaki görüşler özetle şöyledir: Hanefî mezhebinde fetvaya esas olan görüşe göre fitre, ramazan ayının girmesinden itibaren ödenebilir. Ramazan ayı girmeden bile verilebileceği görüşünde olanlar vardır. Bayram gününden sonraya bırakılması halinde de fitre yükümlülüğü devam eder ve ilk fırsatta ödenmesi gerekir.Günlük fidye miktarı, oruç tutamayanlar için fitre bedeli demektir. Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 TL olarak belirlendiğini açıkladı.