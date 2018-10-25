İdman TV Canlı İzle, İdman TV yayın akışı, uydu frekansı

İdman TV yayın akışı ve canlı izleme burada! 1 Ekim İdman TV yayını akışının detaylarıyla sizlerleyiz. Gün içerisinde yayınlanacak tüm programlar, maçlar ve özel anların saati ve akışını sizler için derledik.
SPORDA TV'DE BUGÜN
İDMAN TV ŞİFRESİZ UYDU FREKANSI
Hotbird Frekans:11168
Pol.:Yatay(H)
Symbol:20400
Fec:5/6
Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C İdman Tv Türksat frekanları
Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz
Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)
Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4
Türksat 4A Frekans : 11747 MHz
Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)
Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6 İDMAN TV FREKANSI UYDUDAN NASIL AYARLANIR?
İdman TV üzerinden Galatasaray Atletico Madrid maçını şifresiz ve canlı yayınla izlemek için uydu frekansını ayarlamanız gerekiyor. Uydu frekansı nasıl ayarlanır diyorsanız işte 8 adımda yapmanız gerekenler;
1. Adım: Ana menüye girebilmek için; uzaktan kumandanızda 'MENÜ' veya 'SETUP' yazan düğmeye basınız.
2. Adım: Uydu alıcısı marka modeline göre; 'KANAL ARAMA' , 'MANUEL ARAMA' , 'KANAL EKLEME' , 'EL İLE ARAMA' gibi menülerden hangisi beliriyor ise YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak ona gelip 'OK' e basınız.
3. Adım: Açılan pencerede yine uydu alıcısının marka modeline göre; 'TP FREKANSI' , 'ALIŞ FREKANSI' , 'FREKANS' , 'UYDU FREKANSI' seçeneklerinden biri belirecektir, YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak İdman TV yeni frekansı olan '11168' değerini girin.
4. Adım: Yine aynı ekranda 'SEMBOL ORANI' yada 'SYMBOL RATE' değeri olacaktır. YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak '20400' girin..
5. Adım: Yine aynı ekranda bulunan ve 'POLARIZASYON' yada 'POL' şeklinde bir yazı olacaktır. YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ-SOL ok tuşlarıyla 'H-Yatay' olacak şekilde değiştirin.
6. Adım: Yine aynı ekranda bulunan 'FEC' değerini değiştirmek için YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ-SOL ok tuşlarıyla '5/6' seçilmelidir. Bazı uydu alıcılarında bu değerin girilebileceği bir alan bulunmamaktadır. Bu durumda bu değerin girilmesine gerek yoktur.
7. Adım: Son olarak 'OK' tuşuna basarak İdman TV yeni Uydu parametrelerini kaydetmiş olacaksınız. Aramayı tamamlayabilmek için Uydu Alıcısı marka modeline göre değişen 'ARAMA BAŞLAT' yada 'TP ARA' seçeneğinin üstüne gelerek arama işlemi başlatmanız gerekmektedir.
8. Adım: Arama işlemi tamamlandıktan sonra Uydu Alıcısı yeni aranan kanalı kanal listesinin en sonuna kaydedecektir.AZ TV UYDU Frekans Bilgisi
Uydu : Azerspace-1
Frekans: 11169
Sembol: 20400
Fec: 5/6
Polarizasyon: H- Yatay
AZTV Hotbird uydusu frekansı
Frekans:11168 Pol.:Yatay(H)
Symbol:20400 Fec:5/6Biss:
12 34 56 00 65 43 21 00 veya 12 34 56 9C 65 43 21 9C İDMAN TV HAKKINDA
İdman Azerbaycan TV, dünyanın en prestijli spor aktivitelerini ekrana getiren uluslararası spor kanalıdır. Azerbaycan'ın kamu yayıncısı AzTV'nin spor kanalıdır. 1 Ağustos 2009 tarihinde yayına başlamıştır.Futbol, motospor, basketbol, atletizm ve diğer spor branşlarına yönelik yayınlarıyla hizmet vermektedir. Goallisimo ve KOTV gibi televizyon programlarıyla yayınlarında renkli içeriği vardır. AZERBAYCAN TELEVİZYON KANALLARI
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