Icardi, Beşiktaş serisini sürdürmek istiyor

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, Beşiktaş derbisini bekliyor.
Sarı-kırmızılı takıma imza attığından bu yana Beşiktaş'a 3 kez rakip olan Arjantinli golcü, bu karşılaşmalarda 5 kez ağları havalandırdı.
Yıldız futbolcu, pazar günü de siyah-beyazlılar karşısındaki bu başarılı performansını sürdürmek için sahaya çıkacak.
SAKATLIK ETKİLEDİ
Galatasaray taraftarının en sevdiği oyuncuların başında gelen Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası oynadığı 6 maçta 2 gol atabildi.
14 golle Galatasaray'ın en golcü ismi olan Icardi, sakatlık sonrasında 3 maçta forma giyemezken, daha sonra görev aldığı müsabakalar arasında İstanbulspor ve MKE Ankaragücü maçlarında gol sevinci yaşadı.
Galatasaray'da Icardi'yi 11 golle Kerem Aktürkoğlu ve 9 golle Wilfried Zaha takip ediyor. Tecrübeli orta saha Dries Mertens'in de 4 golü bulunuyor.
Sarı-kırmızılı takıma imza attığından bu yana Beşiktaş'a 3 kez rakip olan Arjantinli golcü, bu karşılaşmalarda 5 kez ağları havalandırdı.
Yıldız futbolcu, pazar günü de siyah-beyazlılar karşısındaki bu başarılı performansını sürdürmek için sahaya çıkacak.
SAKATLIK ETKİLEDİ
Galatasaray taraftarının en sevdiği oyuncuların başında gelen Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası oynadığı 6 maçta 2 gol atabildi.
14 golle Galatasaray'ın en golcü ismi olan Icardi, sakatlık sonrasında 3 maçta forma giyemezken, daha sonra görev aldığı müsabakalar arasında İstanbulspor ve MKE Ankaragücü maçlarında gol sevinci yaşadı.
Galatasaray'da Icardi'yi 11 golle Kerem Aktürkoğlu ve 9 golle Wilfried Zaha takip ediyor. Tecrübeli orta saha Dries Mertens'in de 4 golü bulunuyor.