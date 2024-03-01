Icardi, Beşiktaş serisini sürdürmek istiyor

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, pazar günü Beşiktaş karşısındaki gollerine devam etmek istiyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Icardi, Beşiktaş serisini sürdürmek istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mart 2024 10:58
Son güncelleme 01 Mart 2024 11:39
Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, Beşiktaş derbisini bekliyor.

Sarı-kırmızılı takıma imza attığından bu yana Beşiktaş'a 3 kez rakip olan Arjantinli golcü, bu karşılaşmalarda 5 kez ağları havalandırdı.

Yıldız futbolcu, pazar günü de siyah-beyazlılar karşısındaki bu başarılı performansını sürdürmek için sahaya çıkacak.

SAKATLIK ETKİLEDİ

Galatasaray taraftarının en sevdiği oyuncuların başında gelen Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası oynadığı 6 maçta 2 gol atabildi.

14 golle Galatasaray'ın en golcü ismi olan Icardi, sakatlık sonrasında 3 maçta forma giyemezken, daha sonra görev aldığı müsabakalar arasında İstanbulspor ve MKE Ankaragücü maçlarında gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'da Icardi'yi 11 golle Kerem Aktürkoğlu ve 9 golle Wilfried Zaha takip ediyor. Tecrübeli orta saha Dries Mertens'in de 4 golü bulunuyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery